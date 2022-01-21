После отказа от Олимпиады в НХЛ резко улучшилась ситуация с коронавирусом. Отменили даже обязательное тестирование

Совпадение или не совсем?

Олимпийский хоккейный турнир во второй раз подряд пройдет без игроков НХЛ / Фото - The AU Times

Национальная хоккейная лига (НХЛ) еще в конце декабря объявила об отказе от участия в Олимпийских играх-2022 в Пекине. Официальная причина – распространение коронавируса не только в Китае, но и среди игроков НХЛ. На момент объявления решения 23 декабря из-за большого количества игроков в COVID-протоколе лиги было отложено 50 матчей. К середине января количество таких игр увеличилось до 104.

«К сожалению, учитывая серьезное нарушение календаря регулярного чемпионата НХЛ, вызванное недавними событиями, связанными с коронавирусом, наше участие в Олимпийских играх стало невозможным. Вне всяких сомнений, мы признаем и ценим усилия, приложенные Международным олимпийским комитетом, Международной федерацией хоккея и организационным комитетом Олимпиады по приему игроков НХЛ, но нынешние обстоятельства не позволяют нам продолжить эту работу, несмотря на все наши усилия. Мы с нетерпением ждем поездки на Олимпиаду в 2026 году», – сказал тогда комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.

Гэри Беттмэн / Фото - Yahoo! Sports Гэри Беттмэн / Фото - Yahoo! Sports

С отсутствием игроков НХЛ Олимпиада многое теряет – от уровня игры до зрительского интереса. Это был первый по-настоящему серьезный провал Люка Тардифа после того, как он возглавил Международную федерацию хоккея (IIHF). То о чем успел договориться еще его предшественник Рене Фазель, очень быстро ушло из рук. Очевидная неудача. Хоть отмена молодежного чемпионата мира 30 декабря и стала еще большим провалом, уже всецело лежащим на плечах Тардифа, но на момент заявления НХЛ этого еще не произошло.

«Хотя мы расстроены решением НХЛ и профсоюза игроков, но полностью понимаем, какие обстоятельства вынудили их пойти на такие меры. В обсуждениях с МОК, оргкомитетом Пекина, НХЛ и профсоюзом мы действовали с пониманием, что такой сценарий возможен. Было шоком увидеть, как COVID-19 так быстро повлиял на календарь НХЛ, и мы понимаем, что решение лиги продиктовано здоровьем и безопасностью их игроков», – сказал тогда Тардиф.

Люк Тардиф / Фото - Getty Images Люк Тардиф / Фото - Getty Images

Однако всех тех, кто следил за этой историей с самого начала, не покидало ощущение, что отказ НХЛ от поездки в Пекин планомерно готовился. Нет, никаких теорий заговора, но поведение руководства лиги изначально очень напоминало желание в последний момент увильнуть.

Дав обещание в коллективном соглашении, Беттмэн уже не шел на конфликт с Ассоциацией игроков, но договорился об условии – НХЛ поедет в Пекин только в том случае, если в самой лиге все будет гладко с коронавирусом. Понятно, что предугадать это невозможно, но сделать необходимый сценарий – вполне реально. Во-вторых, как изощренный стратег, Бэттмен вторым шагом вывел себя из-под удара, за несколько недель до официального заявления объявив, что не будет препятствовать индивидуальному решению каждого игрока поехать в Пекин – на свой страх и риск и в случае достижения договоренности с клубом.

Параллельно с этим, масла в огонь подлили и сами китайцы, заблаговременно сообщив о длительном карантине (до пяти недель), если у кого-то из спортсменов по ходу Олимпиады в Пекине будет обнаружен коронавирус. Это отпугнуло и многих игроков (официально отказаться от поездки в КНР успели только Робин Ленер и Эрик Карлссон), и большинство клубов. Поэтому было понятно, что решение будет консолидированным, – и оно случилось.

Робин Ленер первым среди игроков НХЛ официально отказался от поездки в Пекин / Фото - NHL.com Робин Ленер первым среди игроков НХЛ официально отказался от поездки в Пекин / Фото - NHL.com

Казалось бы, все логично и можно ставить точку. Однако уже в январе внезапно появилась информация о том, что Федерация хоккея России работает над тем, чтобы добиться приезда игроков НХЛ в свою сборную. Они намеривались добиться разрешения клубов, обещая взять на себя вопросы со страховками и компенсацией за пропуск 2-3 недель сезона НХЛ, если в клубах хоккеистам не будут платить зарплату. Заявлялось, что, якобы IIHF и МОК не будут препятствовать такому варианту.

Но Тардиф сразу же разрушил все иллюзии.

«Сотрудничество между IIHF, НХЛ, NHLPA и МОК жизненно важно для дальнейшего успеха и развития хоккея во всем мире. Любые действия, предпринятые любой заинтересованной стороной, которые ставят под угрозу это сотрудничество, недопустимы. Поскольку в прошлом месяце ассоциация игроков НХЛ и лига приняли решение не участвовать в Играх в Пекине, IIHF не даст согласия на участие игроков НХЛ в Олимпийских играх в прямом нарушении их текущего игрового контракта с клубом. Соблюдение контрактов с игроками – фундаментальный принцип правил международных трансферов IIHF».

Позиция IIHF касательно НХЛ немного отличается от того, что она исповедует по отношению к другим лигам и клубам. Но это немного другая история.

А в поездке игроков НХЛ на Олимпиаду окончательно была поставлена точка. И одновременно закончилась волна коронавируса в заокеанской лиге. Переносы матчей стали редкостью, и то по причине невозможности канадских арен принимать 100% болельщиков из-за решения властей – игры переносили до лучших времен и более мягких правительственных решений. А COVID-протокол игроков НХЛ если нельзя сказать, что полностью опустел, но существенно исхудал.

НХЛ быстро заполнила «олимпийскую паузу» в календаре перенесенными матчами (7-22 февраля пройдут 95 игр), а также внесла изменения в COVID-протокол.

Главной причиной, почему каронавирусная проблема так остро встала в НХЛ в конце декабря было то, что игроков вне зависимости от их состояния массово тестировали на коронавирус, и в большинстве своем хоккеисты, попав в COVID-список, находились на карантине, не испытывая никаких симптомов и даже будучи готовыми тренироваться и играть. То же самое, кстати, было и на МЧМ-2022, что и вызвало больше всего негодования после технических поражений.

Фото - AP Фото - AP

Теперь же НХЛ будет тестировать только тех, кто чувствует недомогание, а остальные вакцинированные игроки должны это делать только при пересечении американо-канадской границы во время выездов.

«Во время перерыва на «Матч всех звезд» (3-5 февраля – прим.) отменяется тестирование полностью вакцинированных игроков и членов команд. Тестирование будет проводиться только в случае необходимости совершения перелета или при появлении симптомов заболевания. Возвращаясь на домашний стадион или в тренировочный центр после «Матча звезд», все сдают один анализ. При отсутствии симптомов отменяется дальнейшее тестирование полностью вакцинированных. В дальнейшем, тестирование полностью вакцинированных игроков и членов команд будет проводиться в случае появления симптомов заболевания или для пересечения границы, если этого требуют власти страны. Тесты у переболевших по-прежнему не будут браться в течение 90 дней после выздоровления, но врач команды имеет право проводить анализы в случае появления симптомов. Тестирование переболевших, необходимое для пересечения границы, регулируется нормами, установленными местными органами здравоохранения. На данный момент результаты анализов у выздоровевших действительны в течение 90 дней для въезда в США и в течение 180 дней для въезда в Канаду», – сообщает официальный сайт НХЛ.

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Как многие успели заметить, теперь цель закончить регулярный чемпионат к 29 апреля, как планировалось изначально, – вполне реальная для НХЛ, несмотря на волну переносов еще совсем недавно. Почему проблема с коронавирусом так обострилась как раз в канун принятия решения по Олимпиаде, а затем сразу отошла на второй план после появления окончательной ясности – вопрос открытый.

Ситуация с «Омикроном» в Северной Америке действительно была очень тревожной в конце декабря, а НХЛ подала ее в очень тревожном свете как безоговорочный аргумент не ехать в далекий Китай, рискуя здоровьем игроков. Совпадения, конечно, случаются, однако не покидает ощущение того, что паззл идеально сложился в угоду руководства лиги, но не в пользу игроков и болельщиков, мечтавшим об Олимпиаде в сильнейшем составе. Бизнес НХЛ точно выиграет от этого поворота событий, что касается мирового хоккея – вряд ли.