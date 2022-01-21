После отказа от Олимпиады в НХЛ резко улучшилась ситуация с коронавирусом. Отменили даже обязательное тестирование

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняКитай обещает жестко наказывать спортсменов за политические акции на Олимпиаде. Но прецедентов, похоже, не избежать
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 11
Завтра 10
Развернуть Свернуть
Хоккей (3 события из 3) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Аризона Койотис 1:4 Окончен
02:30 Нью-Йорк Рейнджерс - Торонто Мейпл Лифс 6:3 Окончен
05:00 Анахайм Дакс - Колорадо Эвеланш 0:2 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (11 событий из 15) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:45 Белый Барс - Краматорск 0:7 Окончен
19:00 СК Сокол - Мариуполь 6:4 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Бостон Брюинс - Вашингтон Кэпиталз 4:3 Окончен
02:00 Баффало Сэйбрс - Даллас Старз 4:5 Окончен
02:00 Филадельфия Флайерс - Коламбус Блу Джекетс 1:2 Окончен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Оттава Сенаторс 6:4 Окончен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Виннипег Джетс 5:2 Окончен
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Флорида Пантерс 0:6 Окончен
04:30 Лос-Анджелес Кингс - Колорадо Эвеланш 1:4 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Сан-Хосе Шаркс 3:2 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Монреаль Канадиенс 4:3 Окончен
Хоккей (10 событий из 10) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Каролина Харрикейнс - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Аризона Койотис -:- Запланирован
02:30 Детройт Ред Уингс - Даллас Старз -:- Запланирован
03:30 Чикаго Блэкхокс - Миннесота Уайлд -:- Запланирован
05:00 Анахайм Дакс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Сент-Луис Блюз -:- Запланирован
05:00 Ванкувер Кэнакс - Флорида Пантерс -:- Запланирован
20:00 Баффало Сэйбрс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
22:00 Бостон Брюинс - Виннипег Джетс -:- Запланирован

После отказа от Олимпиады в НХЛ резко улучшилась ситуация с коронавирусом. Отменили даже обязательное тестирование

Совпадение или не совсем?
Olympics Пекин-2022
19:07
После отказа от Олимпиады в НХЛ резко улучшилась ситуация с коронавирусом. Отменили даже обязательное тестирование
Олимпийский хоккейный турнир во второй раз подряд пройдет без игроков НХЛ / Фото - The AU Times

Национальная хоккейная лига (НХЛ) еще в конце декабря объявила об отказе от участия в Олимпийских играх-2022 в Пекине. Официальная причина – распространение коронавируса не только в Китае, но и среди игроков НХЛ. На момент объявления решения 23 декабря из-за большого количества игроков в COVID-протоколе лиги было отложено 50 матчей. К середине января количество таких игр увеличилось до 104.

«К сожалению, учитывая серьезное нарушение календаря регулярного чемпионата НХЛ, вызванное недавними событиями, связанными с коронавирусом, наше участие в Олимпийских играх стало невозможным.

Вне всяких сомнений, мы признаем и ценим усилия, приложенные Международным олимпийским комитетом, Международной федерацией хоккея и организационным комитетом Олимпиады по приему игроков НХЛ, но нынешние обстоятельства не позволяют нам продолжить эту работу, несмотря на все наши усилия. Мы с нетерпением ждем поездки на Олимпиаду в 2026 году», – сказал тогда комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.

Гэри Беттмэн / Фото - Yahoo! Sports
Гэри Беттмэн / Фото - Yahoo! Sports

С отсутствием игроков НХЛ Олимпиада многое теряет – от уровня игры до зрительского интереса. Это был первый по-настоящему серьезный провал Люка Тардифа после того, как он возглавил Международную федерацию хоккея (IIHF). То о чем успел договориться еще его предшественник Рене Фазель, очень быстро ушло из рук. Очевидная неудача. Хоть отмена молодежного чемпионата мира 30 декабря и стала еще большим провалом, уже всецело лежащим на плечах Тардифа, но на момент заявления НХЛ этого еще не произошло.

«Хотя мы расстроены решением НХЛ и профсоюза игроков, но полностью понимаем, какие обстоятельства вынудили их пойти на такие меры. В обсуждениях с МОК, оргкомитетом Пекина, НХЛ и профсоюзом мы действовали с пониманием, что такой сценарий возможен. Было шоком увидеть, как COVID-19 так быстро повлиял на календарь НХЛ, и мы понимаем, что решение лиги продиктовано здоровьем и безопасностью их игроков», – сказал тогда Тардиф.

Люк Тардиф / Фото - Getty Images
Люк Тардиф / Фото - Getty Images

Однако всех тех, кто следил за этой историей с самого начала, не покидало ощущение, что отказ НХЛ от поездки в Пекин планомерно готовился. Нет, никаких теорий заговора, но поведение руководства лиги изначально очень напоминало желание в последний момент увильнуть.

Дав обещание в коллективном соглашении, Беттмэн уже не шел на конфликт с Ассоциацией игроков, но договорился об условии – НХЛ поедет в Пекин только в том случае, если в самой лиге все будет гладко с коронавирусом. Понятно, что предугадать это невозможно, но сделать необходимый сценарий – вполне реально. Во-вторых, как изощренный стратег, Бэттмен вторым шагом вывел себя из-под удара, за несколько недель до официального заявления объявив, что не будет препятствовать индивидуальному решению каждого игрока поехать в Пекин – на свой страх и риск и в случае достижения договоренности с клубом.

Параллельно с этим, масла в огонь подлили и сами китайцы, заблаговременно сообщив о длительном карантине (до пяти недель), если у кого-то из спортсменов по ходу Олимпиады в Пекине будет обнаружен коронавирус. Это отпугнуло и многих игроков (официально отказаться от поездки в КНР успели только Робин Ленер и Эрик Карлссон), и большинство клубов. Поэтому было понятно, что решение будет консолидированным, – и оно случилось.

Робин Ленер первым среди игроков НХЛ официально отказался от поездки в Пекин / Фото - NHL.com
Робин Ленер первым среди игроков НХЛ официально отказался от поездки в Пекин / Фото - NHL.com

Казалось бы, все логично и можно ставить точку. Однако уже в январе внезапно появилась информация о том, что Федерация хоккея России работает над тем, чтобы добиться приезда игроков НХЛ в свою сборную. Они намеривались добиться разрешения клубов, обещая взять на себя вопросы со страховками и компенсацией за пропуск 2-3 недель сезона НХЛ, если в клубах хоккеистам не будут платить зарплату. Заявлялось, что, якобы IIHF и МОК не будут препятствовать такому варианту.

Но Тардиф сразу же разрушил все иллюзии.

«Сотрудничество между IIHF, НХЛ, NHLPA и МОК жизненно важно для дальнейшего успеха и развития хоккея во всем мире.

Любые действия, предпринятые любой заинтересованной стороной, которые ставят под угрозу это сотрудничество, недопустимы.

Поскольку в прошлом месяце ассоциация игроков НХЛ и лига приняли решение не участвовать в Играх в Пекине, IIHF не даст согласия на участие игроков НХЛ в Олимпийских играх в прямом нарушении их текущего игрового контракта с клубом.

Соблюдение контрактов с игроками – фундаментальный принцип правил международных трансферов IIHF».

Позиция IIHF касательно НХЛ немного отличается от того, что она исповедует по отношению к другим лигам и клубам. Но это немного другая история.

А в поездке игроков НХЛ на Олимпиаду окончательно была поставлена точка. И одновременно закончилась волна коронавируса в заокеанской лиге. Переносы матчей стали редкостью, и то по причине невозможности канадских арен принимать 100% болельщиков из-за решения властей – игры переносили до лучших времен и более мягких правительственных решений. А COVID-протокол игроков НХЛ если нельзя сказать, что полностью опустел, но существенно исхудал.

НХЛ быстро заполнила «олимпийскую паузу» в календаре перенесенными матчами (7-22 февраля пройдут 95 игр), а также внесла изменения в COVID-протокол.

Главной причиной, почему каронавирусная проблема так остро встала в НХЛ в конце декабря было то, что игроков вне зависимости от их состояния массово тестировали на коронавирус, и в большинстве своем хоккеисты, попав в COVID-список, находились на карантине, не испытывая никаких симптомов и даже будучи готовыми тренироваться и играть. То же самое, кстати, было и на МЧМ-2022, что и вызвало больше всего негодования после технических поражений.

Фото - AP
Фото - AP

Теперь же НХЛ будет тестировать только тех, кто чувствует недомогание, а остальные вакцинированные игроки должны это делать только при пересечении американо-канадской границы во время выездов.

«Во время перерыва на «Матч всех звезд» (3-5 февраля – прим.) отменяется тестирование полностью вакцинированных игроков и членов команд. Тестирование будет проводиться только в случае необходимости совершения перелета или при появлении симптомов заболевания. Возвращаясь на домашний стадион или в тренировочный центр после «Матча звезд», все сдают один анализ. При отсутствии симптомов отменяется дальнейшее тестирование полностью вакцинированных.

В дальнейшем, тестирование полностью вакцинированных игроков и членов команд будет проводиться в случае появления симптомов заболевания или для пересечения границы, если этого требуют власти страны.

Тесты у переболевших по-прежнему не будут браться в течение 90 дней после выздоровления, но врач команды имеет право проводить анализы в случае появления симптомов. Тестирование переболевших, необходимое для пересечения границы, регулируется нормами, установленными местными органами здравоохранения. На данный момент результаты анализов у выздоровевших действительны в течение 90 дней для въезда в США и в течение 180 дней для въезда в Канаду», – сообщает официальный сайт НХЛ.

Фото - New York Post
Фото - New York Post

Как многие успели заметить, теперь цель закончить регулярный чемпионат к 29 апреля, как планировалось изначально, – вполне реальная для НХЛ, несмотря на волну переносов еще совсем недавно. Почему проблема с коронавирусом так обострилась как раз в канун принятия решения по Олимпиаде, а затем сразу отошла на второй план после появления окончательной ясности – вопрос открытый.

Ситуация с «Омикроном» в Северной Америке действительно была очень тревожной в конце декабря, а НХЛ подала ее в очень тревожном свете как безоговорочный аргумент не ехать в далекий Китай, рискуя здоровьем игроков. Совпадения, конечно, случаются, однако не покидает ощущение того, что паззл идеально сложился в угоду руководства лиги, но не в пользу игроков и болельщиков, мечтавшим об Олимпиаде в сильнейшем составе. Бизнес НХЛ точно выиграет от этого поворота событий, что касается мирового хоккея – вряд ли.

Александр Черненко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Олимпийский хоккейный турнир Гэри Беттмэн Люк Тардиф IIHF

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

IIHF будет напрямую работать с лигами и клубами. Итоги первого заседания нового форума европейского хоккея
Послесловие
IIHF будет напрямую работать с лигами и клубами. Итоги первого заседания нового форума европейского хоккея
Хоккей Хоккей в Европе
17 января 16:13
4
IIHF не позволит ни одному игроку НХЛ выступить на Олимпийских играх-2022
IIHF не позволит ни одному игроку НХЛ выступить на Олимпийских играх-2022
Olympics Пекин-2022
13 января 19:40
Сроки и место проведения МЧМ-2022 станут известны во время Олимпиады в Пекине
Сроки и место проведения МЧМ-2022 станут известны во время Олимпиады в Пекине
Хоккей МЧМ-2022
13 января 12:39
Борис Колесников: «В нынешнем виде Федерацию мы видеть не хотим, эта организация умерла для нас»
Эксклюзив Борис Колесников: «В нынешнем виде Федерацию мы видеть не хотим, эта организация умерла для нас»
Хоккей Хоккейная Суперлига
13 января 10:33
15
ХК «Рулав Одд» обратился к главе IIHF Тардифу из-за проявления «мошенничества» в чемпионате ФХУ
ХК «Рулав Одд» обратился к главе IIHF Тардифу из-за проявления «мошенничества» в чемпионате ФХУ
Хоккей УХЛ
13 января 10:05
4
О чем на самом деле говорили с президентом IIHF Люком Тардифом. Эксклюзив XSPORT!
Эксклюзив О чем на самом деле говорили с президентом IIHF Люком Тардифом. Эксклюзив XSPORT!
Хоккей Хоккей в Европе
11 января 15:07
4

Новости: Хоккей

СК «Сокол» совершил камбэк и вырвал победу у «Мариуполя»
СК «Сокол» совершил камбэк и вырвал победу у «Мариуполя»
Хоккейная Суперлига
21:30
Голевой дубль Градовича помог «Краматорску» разгромить «Белый Барс»
Голевой дубль Градовича помог «Краматорску» разгромить «Белый Барс»
Хоккейная Суперлига
21:09
Суперлига. СК «Сокол» – «Мариуполь». Видео трансляция
Суперлига. СК «Сокол» – «Мариуполь». Видео трансляция
Хоккейная Суперлига
19:10
После отказа от Олимпиады в НХЛ резко улучшилась ситуация с коронавирусом. Отменили даже обязательное тестирование
Мнение
После отказа от Олимпиады в НХЛ резко улучшилась ситуация с коронавирусом. Отменили даже обязательное тестирование
Пекин-2022
19:07
Суперлига. «Белый Барс» – «Краматорск». Видео трансляция
Суперлига. «Белый Барс» – «Краматорск». Видео трансляция
Хоккейная Суперлига
18:52
Известен состав сборной Швеции на Олимпийские игры-2022
Известен состав сборной Швеции на Олимпийские игры-2022
Пекин-2022
15:59
«Коламбус» нанес «Филадельфии» десятое поражение кряду, «Флорида» забросила шесть безответных шайб «Эдмонтону»
«Коламбус» нанес «Филадельфии» десятое поражение кряду, «Флорида» забросила шесть безответных шайб «Эдмонтону»
НХЛ
08:55
Полуфинал Лиги чемпионов «Ред Булл Мюнхен» – «Таппара» перенесен в третий раз
Полуфинал Лиги чемпионов «Ред Булл Мюнхен» – «Таппара» перенесен в третий раз
Лига чемпионов
20 января 19:36
Матч «Донбасс» – «Альтаир» состоится 5 февраля
Матч «Донбасс» – «Альтаир» состоится 5 февраля
Хоккейная Суперлига
20 января 19:20
Все новости

Популярные новости

Потенциальный соперник Усика: «Мне не нравится наблюдать за украинцем, но его стиль эффективен»
Потенциальный соперник Усика: «Мне не нравится наблюдать за украинцем, но его стиль эффективен»
Бокс Профессиональный бокс
16 января 11:47
1
Боец UFC отказывается выступать за свою страну и заявил, что она его предала
Боец UFC отказывается выступать за свою страну и заявил, что она его предала
MMA
16 января 22:16
Довбык назвал партнера, с которым ему не нравилось играть
Довбык назвал партнера, с которым ему не нравилось играть
Футбол Украинская Премьер-лига
14 января 12:41
Экс-спаррингер Усика и Фьюри сравнил чемпионов «королевского» дивизиона
Экс-спаррингер Усика и Фьюри сравнил чемпионов «королевского» дивизиона
Бокс Профессиональный бокс
19 января 14:01
Джошуа показал, как будет избивать Усика в реванше
Джошуа показал, как будет избивать Усика в реванше
Бокс Профессиональный бокс
18 января 17:30
1
Хэйни лаконично ответил Камбососу, задев Ломаченко
Хэйни лаконично ответил Камбососу, задев Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
17 января 21:14
Все новости

Анонсы

Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
21:45
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
22 января 10:30
Ярмоленко против Роналду. «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм». Онлайн трансляция
WEB
Ярмоленко против Роналду. «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм». Онлайн трансляция
22 января 17:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
22 января 19:15
Чемпионат Англии. «Саутгемптон» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Саутгемптон» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
22 января 19:30
Александр Захожий – Павел Соур. Онлайн трансляция
WEB
Александр Захожий – Павел Соур. Онлайн трансляция
22 января 21:30
Чемпионат Италии. «Лацио» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Лацио» – «Аталанта». Онлайн трансляция
22 января 21:45
Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Валенсия». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Валенсия». Онлайн трансляция
22 января 22:00
Андрей Великовский – Рафаэль Бехеран. Онлайн трансляция
WEB
Андрей Великовский – Рафаэль Бехеран. Онлайн трансляция
22 января 22:00
Карен Чухаджян – Райан Мартин. Онлайн трансляция
WEB
Карен Чухаджян – Райан Мартин. Онлайн трансляция
22 января 22:30
Брэндон Морено vs Дейвисон Фигейредо. Онлайн трансляция
WEB
Брэндон Морено vs Дейвисон Фигейредо. Онлайн трансляция
23 января 05:00
Фрэнсис Нганну vs Сирил Гане. Онлайн трансляция
WEB
Фрэнсис Нганну vs Сирил Гане. Онлайн трансляция
23 января 06:00
Гари Расселл-младший – Марк Магсайо. Онлайн трансляция
WEB
Гари Расселл-младший – Марк Магсайо. Онлайн трансляция
23 января 06:00
«Ковбои холодных вод»
TV
«Ковбои холодных вод»
23 января 09:50
Чемпионат Англии. «Челси» – «Тоттенхэм». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Челси» – «Тоттенхэм». Онлайн трансляция
23 января 18:30
Чемпионат Италии. «Милан» – «Ювентус». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Милан» – «Ювентус». Онлайн трансляция
23 января 21:45