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Посленовогодний триллер, перестрелка в Броварах и игра с рекордной посещаемостью. Лучшие матчи сезона Суперлиги

И это позади только треть турнирной дистанции!
Хоккей Хоккейная Суперлига
11:17
Посленовогодний триллер, перестрелка в Броварах и игра с рекордной посещаемостью. Лучшие матчи сезона Суперлиги
Фото - hsl.com.ua

В регулярном чемпионате Суперлиги пройдено чуть больше трети дистанции, однако он подарил болельщикам уже много интересных противостояний.

Накануне в поединке СК «Сокол» и «Донбасса» был побит рекорд посещаемости турнира – вживую за игрой наблюдали больше тысяч болельщиков. Однако сама игра запомнилась далеко не только этим: ее символическим вбрасыванием открывал известный украинский боксер Денис Беринчик, трансляция была доступна на самом большом медиаэкране в Европе на ТРЦ «Гулливер», а команды показали высочайший градус интриги, которая сохранялась до последних секунд.

Этот матч однозначно войдет в золотую коллекцию украинского хоккея, но при этом XSPORT.ua предлагает вспомнить и другие противостояния текущего сезона Суперлиги, которые еще долго будут жить в памяти болельщиков.

04.01.2022. «Мариуполь» – «Белый Барс» 4:3 ОТ

1:0 Бойко (Тютченко, Лысенко), 01:30; 

1:1 Удовиченко (Куцевич, бол.), 04:26; 

2:1 Щербатов (Алексеев, Чердак, бол.), 15:45; 

2:2 Наливайко (Брага), 16:58; 

2:3 Лесников (Грицюк), 38:21; 

3:3 Горечишников (Зуев), 42:15; 

4:3 Чердак (Бойко, Горечишников), 63:30

Вратари: Трифонов – Квасенко.

Точно так же, как есть понятие «весенний футбол», в хоккее существует термин «новогодний хоккей», подразумевающий, что в первых матчах после праздников команды находятся не в лучших кондициях, из-за чего хромает уровень игры. Но поединок «Мариуполя» и «Белого Барса» показал, что это правило работает не всегда. В первом своем матче в 2022 году команды выдали настоящий триллер, который закончился только в овертайме голом лидера азовцев Владимира Чердака.

16.01.2022. «Донбасс» – «Мариуполь» 3:2

1:0 Шишлянников, 09:10; 

1:1 Щербатов (Алексеев, Тунхузин, больш.), 12:47; 

2:1 Даниленко (Садовиков), 13:50; 

2:2 Милехин (Щербатов, Лысенко), 27:52; 

3:2 Шишлянников (Захаров, Бирюков, больш.), 53:17;

Вратари: Макаров – Трифонов.

Через две недели на ледовой арене в Краматорске «Мариуполь» выдал настоящий спектакль в матче против «Донбасса». Азовцев не сломила быстрая пропущенная шайба от Олега Шишлянникова, и уже через три минуты Элиезер Щербатов восстановил паритет. Однако на то, чтобы снова выйти вперед, «Донбассу» понадобилось еще меньше времени – Дмитрий Даниленко забросил через минуту после пропущенной шайбы. Звено Щербатова снова сравняло счет уже во втором периоде – после передачи израильского нападающего отличился Никита Милехин. Однако последнее слово осталось все же за чемпионом Украины – за менее чем семь минут до конца основного времени Шишлянников оформил дубль и поставил точку в матче.

21.01.2022. «Сокол» – «Мариуполь» 6:4

0:1 Бойко (Щербатов), 07:39; 

0:2 Щербатов (Бойко, Лысенко), 18:16; 

1:2 Беляков, 25:34; 

1:3 Чердак (Бойко, Олендаренко), 29:06; 

2:3 Марченков (Мельников, Мицкевич), 34:54; 

3:3 Иванов (Халиков), 47:53; 

3:4 Щербатов (Бойко, Алексеев), 49:58; 

4:4 Шуленин (Костицын, Мицкевич), 56:42; 

5:4 Марченков (Беляков), 57:22; 

6:4 Марченков (Панков), 59:40;

Вратари: Яковлев (Оганджанян, 20:00) – Трифонов.

Один из самых результативных матчей сезона прошел в Броварах, где СК «Сокол» совершил фантастический камбэк в игре против «Мариуполя». Первый период киевляне провалили, пропустив две шайбы, но затем замена Яковлева на Оганджаняна со старта второй 20-минутки мобилизовала хозяев, которые быстро отыграли две шайбы, но на второй перерыв все одно ушли, уступая в счете 2:3. Однако заключительный отрезок остался за «Соколом», который благодаря дублю Дмитрия Марченкова на последних минутах вырвал победу. Всего же на счету этого нападающего в матче хет-трик, и он стал главным творцом волевой победы своей команды.

14.01.2022. «Донбасс» – «Краматорск» 1:2

0:1 Калинычев, 36:32; 

1:1 Калейниковас (Пангелов-Юлдашев, Пересунько, бол.), 38:42; 

1:2 Градович (Сергиевский, Калинычев, бол.), 48:34

Вратари: Петров – Трус.

Единственное поражение в регулярном чемпионате «Донбасс» потерпел в домашнем матче против «Краматорска», что позволяет команде Олега Тимченко сейчас располагаться на втором месте в турнирной таблице и быть главным преследователем дончан.

Выдержав разведку в первом периоде, команды в интервале двух минут обменялись голами в конца второго отрезка – на шайбу Игоря Калинычева ответил своим голевым свершением Марк Калейниковас.

Развязка наступила в третьем периоде. В его середине «Донбасс» остался в меньшинстве, а Артем Градович после быстрой атаки своей команды только с третьего добивания пробил Олега Петрова.

25.01.2022. СК «Сокол» – «Донбасс» 0:1

0:1 Пангелов-Юлдашев (Пересунько, Спруктс), 13:20

Вратари: Оганджанян – Макаров.

Тот случай, когда зрелищность и статус матча определяют не заброшенные шайбы. Антураж и яркая церемония открытия уже настроили на то, что это будет большая игра, и она не разочаровала. Единственный гол усилиями Филиппа Пангелова-Юлдашева «Донбасс» организовал в середине первого периода, но «Сокол» предпринял не одну попытку отыграться и был близок к тому, чтобы перевести игру в овертайм. Во втором периоде команды насобирали 18 минут штрафа, но ни одного большинства использовать так и не смогли. В третьей 20-минутке «Донбасс» продемонстрировал, насколько хорошо умеет играть в разрушение и удержание счета, и праздновал важную победу над принципиальным соперником.

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Донбасс ХК Мариуполь ХК Краматорск СК Сокол Белый Барс

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