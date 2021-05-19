Потенциальные соперники «Донбасса» в Лиге чемпионов. Кто они такие?

Сегодня состоится жеребьевка группового этапа сезона-2021/2022

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Фото: пресс-служба ХК Донбасс

Сегодня донецкий «Донбасс» узнает своих соперников по групповому этапу хоккейной Лиги чемпионов. Прямая трансляция жеребьевки в швейцарском Цюрихе начнется на телеканале XSPORT в 19:00.

Дончане попали в 5-ю корзину посева вместе с еще семью клубами: «Больцано» (Италия), «Ястшембе» (Польша), «Клагенфурт» и «Ред Булл Зальцбург» (оба – Австрия), «Руан» (Франция), «Рунгстед» (Дания), «Фриск Аскер» (Норвегия).

Именно из этой семерки «Донбасс» получит троих соперников, с которыми и поборется за выход в плей-офф в первой в истории украинского хоккея Лиге чемпионов.

Для того, чтобы распределить потенциальных соперников дончан по принципу от самого желаемого до самого сложного, мы используем свежий рейтинг сайта hockeyarchives.info по итогам сезона-2019/2020. Этот ресурс традиционно определяет топ-250 клубов Европы. Лучший результат Украины в нем – это 10-е место «Донбасса» по итогам сезона-2013/2014.

Напомним, что спортивная удача уже немного улыбнулась чемпионам Украины. На первом этапе им не придется играть с представителями Швеции, Финляндии, Чехии, Германии и Швейцарии. Также только в плей-офф «Донбасс» может встретиться с представителями Великобритании и Беларуси.

Итак, начинаем знакомиться!

«Ястшембе» (чемпион Польши) 206-е место среди европейских клубов

Главный тренер словак Роберт Калабер возглавляет эту команду с 2014-го года. Сезон-2020/2021 получился для «Ястшембе» лучшим в истории. Во-первых, клуб впервые стал чемпионом Польши. А во-вторых, за минувший хоккейный год «Ястшембе» собрал все польские титулы: чемпионский, Кубок Польши и Суперкубок страны.

Обладатель серебряной медали чемпионата мира в составе сборной Словакии опытный Марек Говорка набрал за сезон 56 (21+35) очков, с таким же активом сезон закончил и канадец Зак Филлипс (25+31), плотно поигравший в AHL.

Известные игроки в сезоне-2020/2021: защитники Матеуш Брык, Марис Ясс, нападающие Марек Говорка, Мацей Урбанович.

«Рунгстед» (чемпион Дании) 203-е место

Это старшейший датский клуб, который в третий раз в XXI веке стал чемпионом своей страны.

Возглавляет клуб очень молодой главный тренер 37-летний швед Эрик Ялмарссон. В «Рунгстеде» он заканчивал свою карьеру игрока и теперь готовится к третьему полноценному сезону в роли главного тренера.

Известные игроки в сезоне-2020/2021: вратарь Кристофер Нильсторп, нападающий Никлас Хардт

«Фриск Аскер» (победитель регулярного чемпионата Норвегии) 148-е место

В Норвегии прошлый сезон закончили досрочно, еще до завершения регулярного чемпионата. «Фриск Аскер» шел на втором месте, но был назначен победителем «регулярки» по среднему количеству набранных очков. Идущий на тот момент на первом месте «Сторхамар» сыграл на один матч больше.

Известные игроки в сезоне-2020/2021: вратарь Никлас Дольберг, нападающий Андерс Бастиансен

«Руан» (чемпион Франции) 140-е место

Это старый знакомый «Донбасса», с которым дончане трижды пересекались в Суперфинале Континентального кубка. Самая памятная для украинского клуба встреча случилась в 2013-м году, когда именно после разгрома «Руана» (7:1) «Донбасс» завоевал первый и единственный евротрофей Украины в хоккее.

Сам «Руан» дважды становился обладателем Континентального кубка.

Как и в Норвегии, французы завершили свой хоккейный сезон-2020/2021 досрочно – плей-офф не игрался. Чемпионом «Руан» стал благодаря первому месту в «регулярке».

Главным тренером «Руана» сейчас является Фабрис Ленри, игравший в воротах «Драконов» в том самом матче с «Донбассом». Будущий сезон станет для него седьмым во главе «Руана».

Известные игроки в сезоне-2020/2021: вратарь Матия Пинтарич, защитник Кэм Баркер, нападающие Антони Гуттиг, Лоик Ламперьер, Брок Троттер

«Клагенфурт» (чемпион Австрии) 96-е место

Это самый успешный клуб в истории австрийского чемпионата. В активе «Клагенфурта» 32 чемпионских титула.

Тренирует команду финн Петри Матикайнен, который работал в тренерском штабе сборной Финляндии на победном для нее чемпионате мира-2011. Будучи защитником, Матикайнен заканчивал карьеру игрока в «Клагенфурте».

Канадец Ник Петерсен стал лучшим бомбардиром последнего плей-офф EBEL. В 15-ти матчах он набрал 23 (10+13) очка.

Известные игроки в сезоне-2020/2021: вратарь Себастьян Дам, защитники Блаж Грегорц, Пол Постма, нападающие Мэтт Фрейзер, Томас Кох, Рок Тичар, Ник Петерсен

«Больцано» (Италия, победитель регулярного чемпионата EBEL) 95-е место

Именно «Больцано» проиграл в финале плей-офф австрийской лиги «Клагенфурту».

«Лисы», как и «Руан», приезжали в Донецк в 2013-м году и проиграли «Донбассу» в рамках Суперфинала Континентального кубка (0:3).

В 2014-м году «Больцано» стал первой иностранной командой, которой удалось победить в чемпионате EBEL. Во второй раз итальянцам удалось сделать это в 2018-м.

Известные игроки в сезоне-2020/2021: вратарь Леланд Ирвинг, защитники Деннис Робертсон, Карл Столлери, нападающий Марко Инсам

«Ред Булл Зальцбург» (лучший из проигравших в полуфинале EBEL) 85-е место

Наверное, это самый нежелательный соперник для «Донбасса», так как это сильнейшая команда Австрии последних лет. В сезоне-2018/2019 «Зальцбург» дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

В 2010-м году «Ред Булл» выиграл Континентальный кубок, а в 2011-м Евротрофи, который позже и преобразовался в современную хоккейную Лигу чемпионов.

В полуфинале последнего чемпионата австрийской лиги EBEL «Зальцбург» уступил будущему чемпиону «Клагенфурту».

Известные игроки в сезоне-2020/2021: защитники Тейлор Чорни, Доминик Хайнрих, нападающие Дэвид Макинтайр, Томас Раффль