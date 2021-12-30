Представитель Федерации хоккея России: «Продолжать МЧМ-2022 уже не было смысла, спортивный принцип был нарушен»
Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре дал официальный комментарий после новости об отмене молодежного чемпионата мира-2022 из-за вспышки коронавируса среди игроков команд-участниц турнира.
«Безусловно, очень жалко, что отменили молодежный чемпионат мира. Команды боролись за золото, наша сборная прошла очень серьезную подготовку, была готова сражаться за самые высокие места. Как спортсмен я хорошо понимаю, что сейчас чувствуют ребята. Но болельщикам и игрокам не стоит расстраиваться – IIHF работает над тем, чтобы провести турнир в 2022 году, в текущем хоккейном сезоне. Месяц, в котором он состоится, пока не определyн, но делается все, чтобы команды смогли сыграть в оптимальных составах и нормальных условиях.
Как консул совета IIHF скажу, что международная федерация провела серьензную работу и долго совещалась, прежде чем принять такое решение – совет собирался несколько раз. Решение, которое в итоге было принято, – непопулярное, но логичное. Продолжать турнир уже не было смысла. Нескольким командам, в том числе и нашей сборной, были засчитаны технические поражения, а, значит, спортивный принцип был нарушен, и мы бы в любом случае уже не смогли определить объективного победителя».
Напомним, МЧМ-2022 могут перенести на лето.