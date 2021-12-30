Представитель Федерации хоккея России: «Продолжать МЧМ-2022 уже не было смысла, спортивный принцип был нарушен»

Павел Буре / фото - Eurosport

Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре дал официальный комментарий после новости об отмене молодежного чемпионата мира-2022 из-за вспышки коронавируса среди игроков команд-участниц турнира.

Как консул совета IIHF скажу, что международная федерация провела серьензную работу и долго совещалась, прежде чем принять такое решение – совет собирался несколько раз. Решение, которое в итоге было принято, – непопулярное, но логичное. Продолжать турнир уже не было смысла. Нескольким командам, в том числе и нашей сборной, были засчитаны технические поражения, а, значит, спортивный принцип был нарушен, и мы бы в любом случае уже не смогли определить объективного победителя».