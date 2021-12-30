Агент Мичкова: «Тест был отрицательный у всей сборной. Что за подковерные игры ведет оргкомитет МЧМ?»
Президент IIHF: «Мы должны были обеспечить все необходимые условия для проведения МЧМ-2022, но этого оказалось недостаточно»
Люк Тардиф – об отмене турнира в Канаде
Люк Тардиф / Фото - thehockeynewsПрезидент IIHF Люк Тардиф выступил с заявлением относительно досрочного завершения молодежного чемпионата мира-2022 в Канаде.
Цитирует Тардифа официальный сайт IIHF.
«Мы вместе с командами начали этот турнир с полной уверенностью в ковид-протоколах, установленных IIHF, местным оргкомитетом, департаментом здравоохранения и службой здравоохранения провинции Альберта, агентством общественного здравоохранения Канады. Текущее распространение COVID-19 и омикрон-штамма заставило нас почти тут же скорректировать протоколы, чтобы опередить любое потенциальное распространение [вируса]. Это включало в себя ежедневное тестирование и требование о командном карантине при подтвержденных положительных случаях».
«Мы должны были приложить все силы, чтобы обеспечить командам условия, необходимые для проведения этого турнира. К сожалению, этого оказалось недостаточно. Сейчас нам нужно время, чтобы безопасно доставить всех хоккеистов и персонал сборных домой».
Напомним, причиной отмены МЧМ-2022 стал ряд участившихся случаев заболевания коронавирусом среди команд-участников турнира.