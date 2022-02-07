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Президент IIHF: «Мы тесно сотрудничаем с органами здравоохранения по графику, соответствующему нашим соревнованиям»

Люк Тардиф – о ситуации перед матчем женских команд России и Канады
Olympics Пекин-2022
13:25
Президент IIHF: «Мы тесно сотрудничаем с органами здравоохранения по графику, соответствующему нашим соревнованиям»
Люк Тардиф / Фото - cctv-america.tv
Президент IIHF Люк Тардиф прокомментировал ситуацию, которая случилась перед матчем между женскими сборными России и Канады (1:6) на Олимпийских играх в Пекине.

«Канадки вышли поздно на лед из-за последнего результата теста российской команды. Тест был сделан к восьми утра по местному времени, но результаты пришли поздно, команды для обеспечения максимальной гарантии безопасности согласились играть в масках. Результаты тестов пришли в конце второго периода, поэтому игроки сняли маски. Все результаты отрицательные. Мы тесно сотрудничаем с органами здравоохранения по графику, соответствующему нашим соревнованиям, чтобы убедиться, что это не повторится».


Напомним, матч между командами должен был начаться в 6:10 по киевскому времени, но задержка случалась из-за сборной Канады, которая категорически отказалась выходить на лед пока россиянки не получат результаты утренних тестов на коронавирус.
Владимир Кириченко
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