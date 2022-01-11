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02:00 Бостон Брюинс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
03:30 Даллас Старз - Сиэтл Кракен -:- Запланирован
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Президент КХЛ заявил, что сезон лиги – под угрозой

Морозов рассказал, что пока клубы без заболевших будут играть друг с другом
Хоккей КХЛ
11 января 17:10
Президент КХЛ заявил, что сезон лиги – под угрозой
Алексей Морозов / Фото: khl.ru

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о продолжении чемпионата на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации:

Была встреча с руководителями клубов, также были представители ФХР. У нас большой прирост заболеваемости, тенденция продолжается. Всего 14 матчей отменено, один матч уже перенес. 120 человек заболели в лиге за последнюю неделю – это пик за все время пандемии. Сейчас появились клубы, где игроки всей системы болеют. Очень тяжело проводить чемпионат.

Все клубы хотят играть и доиграть чемпионат. Сейчас весь сезон под угрозой. Думали сегодня, как продолжать чемпионат, выслушали клубы. Вчера была встреча с ФХР. Много разных сценариев. Склоняюсь к тому, что чемпионат должен продолжаться в честной борьбе.

Договорились с клубами, что мы все-таки сделаем опрос по клубам. Некоторые сейчас не стали высказывать мнение. Будем дальше обсуждать и опрашивать клубы. На данный момент те клубы, которые здоровы, будут играть между собой. Те, где есть вспышки и продолжаются вспышки, будут на карантине. Не хотим распространение эпидемии на все клубы.

Отметим, что сезон могли прервать, но решили обойтись без радикальных мер.

Источник: sport24.ru
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