Президент КХЛ заявил, что сезон лиги – под угрозой

Алексей Морозов / Фото: khl.ru

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о продолжении чемпионата на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации:



Все клубы хотят играть и доиграть чемпионат. Сейчас весь сезон под угрозой. Думали сегодня, как продолжать чемпионат, выслушали клубы. Вчера была встреча с ФХР. Много разных сценариев. Склоняюсь к тому, что чемпионат должен продолжаться в честной борьбе.

Договорились с клубами, что мы все-таки сделаем опрос по клубам. Некоторые сейчас не стали высказывать мнение. Будем дальше обсуждать и опрашивать клубы. На данный момент те клубы, которые здоровы, будут играть между собой. Те, где есть вспышки и продолжаются вспышки, будут на карантине. Не хотим распространение эпидемии на все клубы.