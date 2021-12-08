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Бубка посетил первый матч Суперлиги «Донбасс» – «Краматорск»

Президент НОК Украины обговорил вопрос дальнейшего развития хоккея в Украине
Хоккей Хоккейная Суперлига
8 декабря 22:24
Бубка посетил первый матч Суперлиги «Донбасс» – «Краматорск»
Сергей Бубка / фото - Донбасс

Сегодня, 8 декабря, в Краматорске стартовал чемпионат хоккейной Суперлиги. В первом матче «Донбасс» победил «Краматорск» (6:2).

Перед стартом поединка состоялась церемония открытия, в рамках которой олимпийский чемпион, президент Национального олимпийского комитета Украины, член Международного олимпийского комитета и первый вице-президент IAAF Сергей Бубка провел торжественное выбрасывание.

В рамках визита президент НОК Украины обсудил с представителями хоккейной общественности и почетным президентом ХК «Донбасс» Борисом Колесниковым вопрос дальнейшего развития хоккея в Украине.

Также Бубка заявил, что НОК Украины инициирует встречу за круглым столом для обсуждения существующих проблем между Федерацией хоккея Украины и хоккейными клубами с целью решения проблемных вопросов.

Бубка отметил, что в последний раз украинская сборная по хоккею была представлена ​​на зимних Олимпийских играх в 2002 году в Солт-Лейк-Сити. Он подчеркнул, что интересы национальной сборной должны быть приоритетными, несмотря на любые разногласия.

На прошлой неделе «Мариуполь» обыграл «Донбасс» и стал победителем Кубка Азовского моря.

Михаил Рыбак
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Донбасс Сергей Бубка ХК Краматорск Борис Колесников

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