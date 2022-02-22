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«Расизму нет места в хоккее». Тардиф высказался об отстранении Денискина

Форварда «Кременчуга» дисквалифицировали на год
Хоккей УХЛ
12:32
«Расизму нет места в хоккее». Тардиф высказался об отстранении Денискина
Фото: IIHF

Президент IIHF Люк Тардиф дал комментарий об отстранении форварда «Кременчуга» Андрея Денискина на год после проявления расизма в адрес экс-игрока «Донбасса»:

Расистским жестам, комментариям или действиям абсолютно нет места в хоккей или где бы то ни было, разу уж на то пошло. Действия Денискина совершенно неприемлемы и недопустимы. Хотя он уже отбыл отстранение от участия в 13-и играх своей клубной команды («Кременчуга»), комиссия приняла решение об еще одном периоде отстранения.

Также в Международной федерации хоккея заявили, что будут сотрудничать с ФХУ, чтобы внести поправки в правила – для обеспечения возможности более жестких мер наказаний.

Напомним, что в США игрока за расистский жест дисквалифицировали на 30 матчей.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Люк Тардиф Андрей Денискин расизм

Комментарии 1

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22 февраля 2022г. 12:38
Правильно ИИХФ сделала, но видите будет ИИХФ сотрудничать с ФХУ, вот это чёткая позиция. Они не стали обвинять ФХУ, а готовы сотрудничать. Вот правильно.
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