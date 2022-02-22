«Расизму нет места в хоккее». Тардиф высказался об отстранении Денискина

Форварда «Кременчуга» дисквалифицировали на год

Фото: IIHF

Президент IIHF Люк Тардиф дал комментарий об отстранении форварда «Кременчуга» Андрея Денискина на год после проявления расизма в адрес экс-игрока «Донбасса»:



Расистским жестам, комментариям или действиям абсолютно нет места в хоккей или где бы то ни было, разу уж на то пошло. Действия Денискина совершенно неприемлемы и недопустимы. Хотя он уже отбыл отстранение от участия в 13-и играх своей клубной команды («Кременчуга»), комиссия приняла решение об еще одном периоде отстранения.

Также в Международной федерации хоккея заявили, что будут сотрудничать с ФХУ, чтобы внести поправки в правила – для обеспечения возможности более жестких мер наказаний.

Напомним, что в США игрока за расистский жест дисквалифицировали на 30 матчей.