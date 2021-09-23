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Рене Фазель станет членом Зала славы IIHF
Швейцарец 27 лет управлял мировых хоккеем
15:58
Рене Фазель / Фото: IIHF
На сайте Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) появилась информация о включении ее действующего президента Рене Фазеля в Зал славы.
Церемония должна пройти 24 сентября в Сенкт-Петербурге, где проходит Конгресс IIHF.
Вводить Фазеля в Зал славы будет его действующий член Игорь Ларионов.
Напомним, что Фазель управлял IIHF 27 лет, но уже 25 сентября он покинет свою должность.
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