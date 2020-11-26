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Репетиция плей-офф? Превью битвы «Сокола» и «Кременчуга» за второе место в регулярке УХЛ

Киевлянам нужно побеждать исключительно в основное время
Хоккей УХЛ
17 марта 23:37
Репетиция плей-офф? Превью битвы «Сокола» и «Кременчуга» за второе место в регулярке УХЛ
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«Сокол» дважды в сезоне обыгрывал «Кременчуг» на выезде / Фото - uhl.ua

В регулярном чемпионате УХЛ осталась всего лишь одна интрига: кто займет второе место в турнирной таблице, а кто окажется третьим. Прекрасно, что волею календаря этот вопрос будет решаться в очном противостоянии «Кременчуга» и «Сокола».

На данный момент команда Александра Савицкого имеет двухочковое преимущество над столичным коллективом и гораздо больше шансов на сохранение второго места по итогам регулярки. Единственный вариант, который поможет «Соколу» потеснить действующего чемпиона Украины с этой позиции, – победа в основное время.

Турнирное положение перед заключительным туром

В этом сезоне «Сокол» играет против «Кременчуга» успешнее в очных матчах, одержав три победы из пяти возможных. Дважды команда Олега Шафаренко праздновала успех на «Айсберге», еще раз побеждала на АТЭКе. На очереди – заключительный матч в Киеве в рамках регулярки.

Предлагаем вспомнить, как развивались события во всех предыдущих матчах.

26.11.2020. «Кременчуг» – «Сокол» 1:3

05.12.2020 «Сокол» – «Кременчуг» 3:2 ОТ

05.01.2021 «Кременчуг» – «Сокол» 3:2 Б

27.01.2021 «Сокол» – «Кременчуг» 1:2 Б

20.02.2021 «Кременчуг» – «Сокол» 1:3

Итого: «Сокол» в очных матчах против «Кременчуга» набрал 8 очков из 10-ти возможных, «Кременчуг» – 5 из 10-ти возможных.

Лучшим бомбардиром противостояния является Антон Рубан, который за пять матчей настрелял шесть (3+3) очков. Каждая игра в дуэли этих команд была «низовой», а в основное время команды еще ни разу не забросили больше четырех шайб на двоих.

Еще ни разу «Кременчуг» не обыгрывал «Сокол» в основное время, но на этот раз команде Савицкого будет достаточно не проиграть в рамках 60-ти минут.

Насколько важно занять именно третье место в регулярном чемпионате? На первый взгляд, не очень, поскольку обе команды все равно будут стартовать с первого раунда плей-офф, прямую путевку во второй дает только первое место, а его уже давно забронировал за собой «Донбасс». Вторая команда сыграет против «Белого Барса», третьей будет противостоять «Мариуполь». Как бы не сложились расклады, «Кременчуг» и «Сокол» будут явными фаворитами своих серий.

Однако во втором раунде, где, вполне вероятно, эти команды сыграют между собой, именно обладатель второй позиции будет иметь гарантированное преимущество своего льда. В матче против любого другого соперника оно также никуда не денется, поскольку обладатель второго места сыграет против победителя регулярки не ранее финала. Третьей команде это также не грозит, но во втором раунде преимущества своей площадки она может уже и не иметь. А вот это уже важный момент, учитывая то, что серия вполне может дойти и до седьмого матча.

Матч «Сокол» – «Кременчуг» состоится в четверг, 18 марта. Начало – в 19:00. Прямую трансляцию смотрите на телеканале и сайте XSPORT.

Александр Черненко
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ХК Кременчуг Сокол (Киев)

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