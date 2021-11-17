Решение Дисциплинарного комитета ФХУ нарушает трудовое законодательство Украины

ХК «Донбасс» направил соответствующее обращение в ФХУ

16 ноября 2021 года, Дисциплинарным комитетом Федерации хоккея Украины было принято решение о применении дисциплинарной санкции к игрокам ХК «Донбасс» в виде временного лишения права участия в чемпионате Украины на срок до 2-х месяцев.

Указанное решение, кроме того, что оно принято с нарушением норм дисциплинарного кодекса ФХУ, грубо нарушает трудовое законодательство Украины.

Указанные игроки являются работниками хоккейного клуба «Донбасс», с которыми заключены трудовые контракты, и они обязаны выполнять свои трудовые обязанности, а именно принимать участие в матчах чемпионата Украины. За выполнение этих обязанностей клуб выплачивает игрокам заработную плату.

Вместе с тем, принимая решение о лишении игроков права на участие в чемпионате Украины, ФХУ вмешивается в хозяйственную деятельность клуба и трудовые отношения хоккеистов и клуба, а также лишает игроков их конституционного права на труд.

Учитывая изложенное, сообщаем, что за указанные действия именно Федерация хоккея Украины будет нести ответственность, предусмотренную действующим законодательством Украины.

Хоккейный клуб «Донбасс» требует немедленно предоставить указанное решение Дисциплинарного комитета ФХУ в полном объеме для обращения в суд для привлечения должностных лиц ФХУ к ответственности.