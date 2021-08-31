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Решение об участии игроков НХЛ на Олимпиаде будет принято на этой неделе

Игры пройдут в Пекине в 2022 году
Хоккей НХЛ
07:49
Решение об участии игроков НХЛ на Олимпиаде будет принято на этой неделе
фото - CBS

Окончательное решение об участии игроков НХЛ в грядущей Олимпиаде-2022 в Пекине, Китай, будет принято в течении этой недели. Об этом стало известно из сообщения инсайдера Джона Шэннона.

Руководство НХЛ единогласно в одном – для поездки в Китай все хоккеисты должны быть вакцинированы против коронавируса. В США ранее призывали полностью бойкотировать Игры.

Шведский биатлонист также высказался против проведения соревнований в Китае.

Антон Кривенко
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