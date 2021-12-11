Ломаченко посетил матч НХЛ, где получил именную джерси «Рейнджерс»
«Рейнджерс» минимально переиграли «Баффало», «Колорадо» разбил «Детройт»
«Филадельфия» вырвала победу у «Вегаса»
«Баффало» – «Рейнджерс» / Фото - dailyunion.comНХЛ. Регулярный чемпионат
«Баффало» – «Рейнджерс» 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
0:1 Зибанежад (Панарин, Фокс) – 04:48 ГБ
0:2 Лафреньер (Фокс, Хытил) – 29:47
1:2 Мюррей (Пизик, Окпосо) – 54:37
Вратари: Луукконен – Георгиев
«Вашингтон» – «Питтсбург» 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)
0:1 Хайнен (Марино, Матесон) – 16:16
0:2 Макгинн (Матесон, Астон–Риз) – 28:37
0:3 Капанен (Кросби, Родригес) – 31:42
1:3 Кузнецов (Овечкин, Спронг) – 47:33
2:3 Эллер (Овечкин, Шири) – 57:14
2:4 Картер (Кросби, Джарри) – 58:07
Вратари: Самсонов – Джарри
«Нью–Джерси» – «Нэшвилл» 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)
1:0 Заха (Братт, Хишир) – 31:34
1:1 Йоси (Томасино, Форсберг) – 33:11
1:2 Толванен (Гранлунд, Йоси) – 37:53 ГБ
1:3 Тренин (Казинс, Жанно) – 46:11
2:3 Шарангович (Хьюз, Юнссон) – 58:55
Вратари: Блэквуд – Сарос
«Аризона» – «Флорида» 1:3 (1:3, 0:0, 0:0)
0:1 Хорнквист (Ломберг, Луостаринен) – 09:05
0:2 Беннетт (Райнхарт, Экблад) – 09:15
1:2 Кессел (Бойд, Хэйтон) – 16:53 ГБ
1:3 Райнхарт (Хорнквист, Юбердо) – 19:35 ГБ
Вратари: Веджвуд – Бобровский
«Колорадо» – «Детройт» 7:3 (3:1, 3:2, 1:0)
1:0 Комфер (Тэйвз, Макар) – 05:01
2:0 Бураковски (Ньюхук, Джонсон) – 07:10
3:0 Хелм (Аубе–Кубел) – 10:49
3:1 Наместников (Сутер, Seider) – 19:07
3:2 Велено (Ганье, Хронек) – 23:21
4:2 Маккиннон (Ландеског, Тэйвз) – 23:59
5:2 Бураковски (Рантанен) – 24:22
6:2 Жирар (Джост, Джонсон) – 27:33
6:3 Хронек (Задина, Ледди) – 33:34 ГБ
7:3 Макар (Тэйвз) – 55:30
Вратари: Кемпер – Неделькович
«Вегас» – «Филадельфия» 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)
0:1 Хэйз (Лотон) – 04:20
1:1 Карлссон (Маршессо, Смит) – 19:11
1:2 Уиллман (Браун, Макэвен) – 25:53
2:2 Пачиоретти (Пьетранджело, Стоун) – 38:30
2:3 Кутюрье (Йэндл, Жиру) – 43:54 ГБ
2:4 Римсдайк (Конекни, Йэндл) – 49:37 ГБ
3:4 Пачиоретти (Теодор, Пьетранджело) – 58:15 ГБ
Вратари: Броссуа – Харт
«Ванкувер» – «Виннипег» 4:3 Б (2:1, 1:2, 0:0, 0:0)
1:0 Хегландер (Хорват, Хьюз) – 06:29
1:1 Уилер (Шмидт, Коннор) – 11:07 ГБ
2:1 Хегландер (Хорват) – 19:40
2:2 Коннор (Уилер) – 26:09
3:2 Гарланд (Миллер) – 27:06
3:3 Шайфли (Коннор, Уилер) – 31:08
4:3 Петтерссон – 65:00 Б
Вратари: Демко – Комри