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02:00 Торонто Мейпл Лифс - Тампа-Бэй Лайтнинг 3:5 Окончен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Анахайм Дакс 1:2 Окончен
02:00 Монреаль Канадиенс - Чикаго Блэкхокс 0:2 Окончен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Нэшвилл Предаторс 3:4 Окончен
03:00 Сент-Луис Блюз - Детройт Ред Уингс 6:2 Окончен
04:00 Калгари Флэймс - Каролина Харрикейнс 1:2 Окончен
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Бостон Брюинс 2:3 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Виннипег Джетс 0:3 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Даллас Старз 4:0 Окончен
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Миннесота Уайлд 2:5 Окончен
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02:00 Вашингтон Кэпиталз - Питтсбург Пингвинс 2:4 Окончен
02:00 Баффало Сэйбрс - Нью-Йорк Рейнджерс 1:2 Окончен
02:30 Нью-Джерси Дэвилз - Нэшвилл Предаторс 2:3 Окончен
04:00 Аризона Койотис - Флорида Пантерс 1:3 Окончен
04:00 Колорадо Эвеланш - Детройт Ред Уингс 7:3 Окончен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Виннипег Джетс 4:3 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Филадельфия Флайерс 3:4 Окончен
20:00 Оттава Сенаторс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
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18:30 Мариуполь - СК Сокол -:- Запланирован
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Пари-матч
02:00 Баффало Сэйбрс - Вашингтон Кэпиталз -:- Запланирован
02:00 Питтсбург Пингвинс - Анахайм Дакс -:- Запланирован
02:00 Сент-Луис Блюз - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
04:00 Аризона Койотис - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
05:00 Калгари Флэймс - Бостон Брюинс -:- Запланирован
05:00 Эдмонтон Ойлерс - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Коламбус Блу Джекетс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Миннесота Уайлд -:- Запланирован
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Даллас Старз -:- Запланирован

«Рейнджерс» минимально переиграли «Баффало», «Колорадо» разбил «Детройт»

«Филадельфия» вырвала победу у «Вегаса»
Хоккей НХЛ
08:33
«Рейнджерс» минимально переиграли «Баффало», «Колорадо» разбил «Детройт»
«Баффало» – «Рейнджерс» / Фото - dailyunion.com
НХЛ. Регулярный чемпионат

«Баффало» – «Рейнджерс» 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

0:1 Зибанежад (Панарин, Фокс) – 04:48 ГБ

0:2 Лафреньер (Фокс, Хытил) – 29:47

1:2 Мюррей (Пизик, Окпосо) – 54:37

Вратари: Луукконен – Георгиев


«Вашингтон» – «Питтсбург» 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)

0:1 Хайнен (Марино, Матесон) – 16:16

0:2 Макгинн (Матесон, Астон–Риз) – 28:37

0:3 Капанен (Кросби, Родригес) – 31:42

1:3 Кузнецов (Овечкин, Спронг) – 47:33

2:3 Эллер (Овечкин, Шири) – 57:14

2:4 Картер (Кросби, Джарри) – 58:07

Вратари: Самсонов – Джарри


«Нью–Джерси» – «Нэшвилл» 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

1:0 Заха (Братт, Хишир) – 31:34

1:1 Йоси (Томасино, Форсберг) – 33:11

1:2 Толванен (Гранлунд, Йоси) – 37:53 ГБ

1:3 Тренин (Казинс, Жанно) – 46:11

2:3 Шарангович (Хьюз, Юнссон) – 58:55

Вратари: Блэквуд – Сарос


«Аризона» – «Флорида» 1:3 (1:3, 0:0, 0:0)

0:1 Хорнквист (Ломберг, Луостаринен) – 09:05

0:2 Беннетт (Райнхарт, Экблад) – 09:15

1:2 Кессел (Бойд, Хэйтон) – 16:53 ГБ

1:3 Райнхарт (Хорнквист, Юбердо) – 19:35 ГБ

Вратари: Веджвуд – Бобровский


«Колорадо» – «Детройт» 7:3 (3:1, 3:2, 1:0)

1:0 Комфер (Тэйвз, Макар) – 05:01

2:0 Бураковски (Ньюхук, Джонсон) – 07:10

3:0 Хелм (Аубе–Кубел) – 10:49

3:1 Наместников (Сутер, Seider) – 19:07

3:2 Велено (Ганье, Хронек) – 23:21

4:2 Маккиннон (Ландеског, Тэйвз) – 23:59

5:2 Бураковски (Рантанен) – 24:22

6:2 Жирар (Джост, Джонсон) – 27:33

6:3 Хронек (Задина, Ледди) – 33:34 ГБ

7:3 Макар (Тэйвз) – 55:30

Вратари: Кемпер – Неделькович


«Вегас» – «Филадельфия» 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)

0:1 Хэйз (Лотон) – 04:20

1:1 Карлссон (Маршессо, Смит) – 19:11

1:2 Уиллман (Браун, Макэвен) – 25:53

2:2 Пачиоретти (Пьетранджело, Стоун) – 38:30

2:3 Кутюрье (Йэндл, Жиру) – 43:54 ГБ

2:4 Римсдайк (Конекни, Йэндл) – 49:37 ГБ

3:4 Пачиоретти (Теодор, Пьетранджело) – 58:15 ГБ

Вратари: Броссуа – Харт


«Ванкувер» – «Виннипег» 4:3 Б (2:1, 1:2, 0:0, 0:0)

1:0 Хегландер (Хорват, Хьюз) – 06:29

1:1 Уилер (Шмидт, Коннор) – 11:07 ГБ

2:1 Хегландер (Хорват) – 19:40

2:2 Коннор (Уилер) – 26:09

3:2 Гарланд (Миллер) – 27:06

3:3 Шайфли (Коннор, Уилер) – 31:08

4:3 Петтерссон – 65:00 Б

Вратари: Демко – Комри

Владимир Кириченко
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