«Рейнджерс» разгромили «Филадельфию» под руководством тренера фарм-клуба

Основной тренерский состав отсутствовал из-за COVID-19





Фото: NHL.com

Тренерский состав «Рейнджерс» отсутствовала на матче регулярного чемпионата с «Филадельфией» (9:0) из-за коронавируса COVID-19. Об этом говорится в Twitter клуба.



Известно, что главный тренер Дэвид Куинн, его ассистенты Жак Мартен, Дэвид Оливер и Грег Браун пропустили матч из-за попадания в коронавирусный список НХЛ.

Поэтому командой руководил главный тренер фарм-клуба «Хартфорд Вулф Пэк» из АХЛ Крис Ноблаух, который с 2017 по 2019 года работал помощником главного тренера «Филадельфии».

Напомним, форвард «Рейнджерс» Мика Зибанежад в матче с «Филадельфией» повторил рекорд 1978 года по набранным очкам за один период.