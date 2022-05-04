Финалист Кубка Стэнли-2020/21 провалился в текущем сезоне и остался без плей-офф НХЛ
«Рейнджерс» в овертайме дожали «Питтсбург» и вышли вперед в серии плей-офф НХЛ
«Вашингтон» разобрался с «Флоридой» и другие матчи игрового дня
«Рейнджерс» – «Питтсбург» / Фото - pensburgh.comНХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Первые матчи
«Флорида» – «Вашингтон» 2:4 (1:1, 1:0, 0:3), счет в серии 0:1
0:1 Уилсон (Манта, Шульц), 03:48
1:1 Беннетт (Гудас, Вераге), 17:55
2:1 Жиру (Монтур), 20:43
2:2 Кузнецов (Овечкин), 48:14
2:3 Оши (Бэкстрем, Орлов), 50:37
2:4 Эллер, 59:11, ПВ
Вратари: Бобровский – Ванечек
«Рейнджерс» – «Питтсбург» 3:4 0Т (1:0, 2:3, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1), счет в серии 0:1
1:0 Фокс (Зибанеджад, Крайдер), 09:19
2:0 Копп (Строум, Троуба), 23:08
2:1 Гюнцель (Кросби, Раст), 24:32
2:2 Гюнцель (Кросби, Раст), 31:47
3:2 Крайдер (Зибанеджад), 37:07
3:3 Раст (Малкин, Летанг), 38:30
3:4 Малкин (Марино, Капанен), 105:58
Вратари: Шестеркин – Десмит (Доминге)
«Колорадо» – «Нэшвилл» 7:2 (5:0, 1:1, 1:1), счет в серии 1:0
1:0 Маккиннон (Рантанен, Макар), 02:20, ГБ
2:0 Тэйвз (Рантанен, Макар), 02:42
3:0 Кольяно, 08:30, ГМ
4:0 Макар, 12:15
5:0 Лехконен (Кадри, Ландеског), 15:04
6:0 Ландеског (Маккиннон, Рантанен), 34:44
6:1 Дюшен (Джохансен, Гранлунд), 38:40, ГБ
7:1 Маккиннон (Жирар, Ничушкин), 46:03
7:2 Дюшен (Беннинг, Гранлунд), 52:26
Вратари: Кэмпер – Риттих (Ингрэм)
«Калгари» – «Даллас» 1:0 (1:0, 0:0, 0:0), счет в серии 1:0
1:0 Линдхольм (Ткачук, Годро), 05:01
Вратари: Маркстрем – Эттингер