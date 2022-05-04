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«Рейнджерс» в овертайме дожали «Питтсбург» и вышли вперед в серии плей-офф НХЛ

«Вашингтон» разобрался с «Флоридой» и другие матчи игрового дня
Хоккей НХЛ
09:24
«Рейнджерс» в овертайме дожали «Питтсбург» и вышли вперед в серии плей-офф НХЛ
«Рейнджерс» – «Питтсбург» / Фото - pensburgh.com
НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Первые матчи

«Флорида» – «Вашингтон» 2:4 (1:1, 1:0, 0:3), счет в серии 0:1

0:1 Уилсон (Манта, Шульц), 03:48

1:1 Беннетт (Гудас, Вераге), 17:55

2:1 Жиру (Монтур), 20:43

2:2 Кузнецов (Овечкин), 48:14

2:3 Оши (Бэкстрем, Орлов), 50:37

2:4 Эллер, 59:11, ПВ

Вратари: Бобровский – Ванечек


«Рейнджерс» – «Питтсбург» 3:4 0Т (1:0, 2:3, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1), счет в серии 0:1

1:0 Фокс (Зибанеджад, Крайдер), 09:19

2:0 Копп (Строум, Троуба), 23:08

2:1 Гюнцель (Кросби, Раст), 24:32

2:2 Гюнцель (Кросби, Раст), 31:47

3:2 Крайдер (Зибанеджад), 37:07

3:3 Раст (Малкин, Летанг), 38:30

3:4 Малкин (Марино, Капанен), 105:58

Вратари: Шестеркин – Десмит (Доминге)


«Колорадо» – «Нэшвилл» 7:2 (5:0, 1:1, 1:1), счет в серии 1:0

1:0 Маккиннон (Рантанен, Макар), 02:20, ГБ

2:0 Тэйвз (Рантанен, Макар), 02:42

3:0 Кольяно, 08:30, ГМ

4:0 Макар, 12:15

5:0 Лехконен (Кадри, Ландеског), 15:04

6:0 Ландеског (Маккиннон, Рантанен), 34:44

6:1 Дюшен (Джохансен, Гранлунд), 38:40, ГБ

7:1 Маккиннон (Жирар, Ничушкин), 46:03

7:2 Дюшен (Беннинг, Гранлунд), 52:26

Вратари: Кэмпер – Риттих (Ингрэм)


«Калгари» – «Даллас» 1:0 (1:0, 0:0, 0:0), счет в серии 1:0
 
1:0 Линдхольм (Ткачук, Годро), 05:01
 
Вратари: Маркстрем – Эттингер

Владимир Кириченко
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