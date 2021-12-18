Президент IIHF – об участии игроков НХЛ на Играх-2022: «В этой ситуации свет все еще зеленый»
«Рейнджерс» в серии буллитов уступили «Вегасу», «Аризона» в сумасшедшем матче одолела «Анахайм»
«Сент-Луис» не оставил шансов «Далласу»
«Рейнджерс» – «Вегас» / Фото - blueshirtbanterНХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург – «Баффало» 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)
1:0 Родригес (Кросби, Летанг), 6
2:0 Макгинн (Блюгерс, Мэтисон), 27
2:1 Гиргенсонс (Хэйден, Фицджеральд), 33
2:2 Далин (Окпосо, Асплунд), 55
3:2 Картер (Летанг), 63
Вратари: Джерри – М.Суббан
«Рейнджерс» – «Вегас» 2:3 (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, по буллитам – 0:1)
0:1 Хауден (Колесар, Каррье), 7
1:1 Зибанежад (Миллер, Крайдер), 22
2:1 Крайдер (Строум, Зибанежад), 31
2:2 Кохлан (Хауден, Хаг), 55
Вратари: Георгиев – Броссуа
«Сент-Луис» – «Даллас» 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
1:0 Браун (О′Райлли, Парайко), 24
2:0 Тарасенко (Барбашев, Бучневич), 40
2:1 Робертсон (Павелски, Клингберг), 53
3:1 Тарасенко (Крюг, Бучневич), 56
4:1 Барбашев (), 58
Вратари: Линдгрен – Холтби
«Виннипег» – «Вашингтон» 2:5 (0:0, 1:2, 1:3)
0:1 Лисон (Ирвин, Сгарбосса),24
0:2 Спронг (Протас), 29
1:2 Диллон (Элерс), 35
2:2 Моррисси (Шмидт, Элерс), 43
2:3 Шири (Чоловски, Шульц), 50
2:4 Сгарбосса (Дженсен, Лисон), 58
2:5 Овечкин (Карлсон, Спронг), 60
Вратари: Хеллибак – Ванечек
«Чикаго» – «Нэшвилл» 2:3 (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)
0:1 Новак (Канин, Каррье), 12
1:1 Дак (Кубалик, Энтвистл), 14
1:2 Сиссонс (Толванен, Форсберг), 52
2:2 Тэйвс (Стиллман), 54
2:3 Жанно (Йоси), 62
Вратари: Флери – Сарос
«Анахайм» – «Аризона» 5:6 (3:2, 0:1, 2:2, 0:1)
0:1 Бойд (Келлер, Кессел), 3
1:1 Шаттенкирк (Терри, Фаулер), 6
2:1 Линдхольм (Ракелль, Стил), 7
3:1 Грант (Лундстрем, Сильверберг), 9
3:2 Фишер (Шмалц, Хэйтон), 16
3:3 Келлер (Гостисбеер), 40
4:3 Зеграс (Линдхольм, Дрисдейл), 43
4:4 Лэдд (Любушкин, Бойд), 49
4:5 Кессел (Строльман, Бойд), 50
5:5 Линдхольм (Гецлаф, Зеграс), 54
5:6 Келлер (Шмалц), 63
Вратари: Гибсон – Уэджвуд