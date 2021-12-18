«Рейнджерс» в серии буллитов уступили «Вегасу», «Аризона» в сумасшедшем матче одолела «Анахайм»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Хоккей
Вчера 12
Сейчас 0
Сегодня 8
Завтра 12
Хоккей (12 событий из 12) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Краматорск - Альтаир 2:0 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Каролина Харрикейнс - Детройт Ред Уингс 5:3 Окончен
02:00 Флорида Пантерс - Лос-Анджелес Кингс 1:4 Окончен
02:00 Монреаль Канадиенс - Филадельфия Флайерс 3:2 Окончен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Вегас Голден Найтс 3:5 Окончен
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Оттава Сенаторс 2:1 Окончен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Бостон Брюинс 3:1 Окончен
03:00 Миннесота Уайлд - Баффало Сэйбрс 2:3 Окончен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Колорадо Эвеланш 5:2 Окончен
04:00 Калгари Флэймс - Торонто Мейпл Лифс -:- Перенесен
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Коламбус Блу Джекетс 5:2 Окончен
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Ванкувер Кэнакс 2:5 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (8 событий из 8) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Мариуполь - Донбасс -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Питтсбург Пингвинс - Баффало Сэйбрс 3:2 Окончен
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Вегас Голден Найтс 2:3 Окончен
03:00 Сент-Луис Блюз - Даллас Старз 4:1 Окончен
03:00 Виннипег Джетс - Вашингтон Кэпиталз 2:5 Окончен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Нэшвилл Предаторс 2:3 Окончен
05:00 Анахайм Дакс - Аризона Койотис 5:6 Окончен
21:00 Миннесота Уайлд - Флорида Пантерс -:- Перенесен
Хоккей (12 событий из 12) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Краматорск - Белый Барс -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Каролина Харрикейнс - Лос-Анджелес Кингс -:- Запланирован
02:00 Монреаль Канадиенс - Бостон Брюинс -:- Перенесен
02:00 Филадельфия Флайерс - Оттава Сенаторс -:- Запланирован
02:00 Ванкувер Кэнакс - Торонто Мейпл Лифс -:- Запланирован
03:00 Даллас Старз - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
03:00 Детройт Ред Уингс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
04:00 Колорадо Эвеланш - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Перенесен
05:00 Калгари Флэймс - Коламбус Блу Джекетс -:- Перенесен
05:00 Сиэтл Кракен - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
21:00 Нью-Йорк Айлендерс - Вегас Голден Найтс -:- Запланирован
22:00 Виннипег Джетс - Сент-Луис Блюз -:- Запланирован

«Рейнджерс» в серии буллитов уступили «Вегасу», «Аризона» в сумасшедшем матче одолела «Анахайм»

«Сент-Луис» не оставил шансов «Далласу»

Хоккей НХЛ
08:18
«Рейнджерс» в серии буллитов уступили «Вегасу», «Аризона» в сумасшедшем матче одолела «Анахайм»
﻿﻿«Рейнджерс» – «Вегас» / Фото - blueshirtbanter
НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург – «Баффало»  3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)

1:0 Родригес (Кросби, Летанг), 6

2:0 Макгинн (Блюгерс, Мэтисон), 27

2:1 Гиргенсонс (Хэйден, Фицджеральд), 33

2:2 Далин (Окпосо, Асплунд), 55

3:2 Картер (Летанг), 63

Вратари: Джерри – М.Суббан


«Рейнджерс»  – «Вегас» 2:3 (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, по буллитам – 0:1)

0:1 Хауден (Колесар, Каррье), 7

1:1 Зибанежад (Миллер, Крайдер), 22

2:1 Крайдер (Строум, Зибанежад), 31

2:2 Кохлан (Хауден, Хаг), 55

Вратари: Георгиев – Броссуа 
 

«Сент-Луис»  – «Даллас»  4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

1:0 Браун (О′Райлли, Парайко), 24

2:0 Тарасенко (Барбашев, Бучневич), 40

2:1 Робертсон (Павелски, Клингберг), 53

3:1 Тарасенко (Крюг, Бучневич), 56

4:1  Барбашев (), 58

Вратари: Линдгрен – Холтби 
 
«Виннипег»  – «Вашингтон» 2:5 (0:0, 1:2, 1:3)

0:1 Лисон (Ирвин, Сгарбосса),24

0:2 Спронг (Протас), 29

1:2 Диллон (Элерс), 35

2:2 Моррисси (Шмидт, Элерс), 43

2:3 Шири (Чоловски, Шульц), 50

2:4 Сгарбосса (Дженсен, Лисон), 58

2:5 Овечкин (Карлсон, Спронг), 60

Вратари: Хеллибак – Ванечек 


«Чикаго»  – «Нэшвилл» 2:3 (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)

0:1 Новак (Канин, Каррье), 12

1:1 Дак (Кубалик, Энтвистл), 14

1:2 Сиссонс (Толванен, Форсберг), 52

2:2 Тэйвс (Стиллман), 54

2:3 Жанно (Йоси), 62

Вратари: Флери – Сарос 
 

«Анахайм» – «Аризона» 5:6 (3:2, 0:1, 2:2, 0:1)

0:1 Бойд (Келлер, Кессел), 3

1:1 Шаттенкирк (Терри, Фаулер), 6

2:1 Линдхольм (Ракелль, Стил), 7

3:1 Грант (Лундстрем, Сильверберг), 9

3:2 Фишер (Шмалц, Хэйтон), 16

3:3 Келлер (Гостисбеер), 40

4:3 Зеграс (Линдхольм, Дрисдейл), 43

4:4 Лэдд (Любушкин, Бойд), 49

4:5 Кессел (Строльман, Бойд), 50

5:5 Линдхольм (Гецлаф, Зеграс), 54

5:6 Келлер (Шмалц), 63

Вратари: Гибсон – Уэджвуд 

Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Регулярный чемпионат (НХЛ) Результаты (НХЛ)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Оттава» разгромила лидирующую в чемпионате «Флориду», «Торонто» уверенно обыграл «Эдмонтон»
«Оттава» разгромила лидирующую в чемпионате «Флориду», «Торонто» уверенно обыграл «Эдмонтон»
Хоккей НХЛ
15 декабря 08:52
«Коламбус» в овертайме продлил серию поражений «Сиэтла», «Вашангтон» победил «Баффало» после серии буллитов
«Коламбус» в овертайме продлил серию поражений «Сиэтла», «Вашангтон» победил «Баффало» после серии буллитов
Хоккей НХЛ
12 декабря 08:55
«Рейнджерс» минимально переиграли «Баффало», «Колорадо» разбил «Детройт»
«Рейнджерс» минимально переиграли «Баффало», «Колорадо» разбил «Детройт»
Хоккей НХЛ
11 декабря 08:33
«Анахайм» в серии буллитов переиграл «Коламбус», «Лос-Анджелес устроил разгром «Далласу»
«Анахайм» в серии буллитов переиграл «Коламбус», «Лос-Анджелес устроил разгром «Далласу»
Хоккей НХЛ
10 декабря 09:09
«Тампа» устроила разгром «Филадельфии», «Чикаго» в серии буллитов переиграл «Айлендерс»
«Тампа» устроила разгром «Филадельфии», «Чикаго» в серии буллитов переиграл «Айлендерс»
Хоккей НХЛ
06 декабря 08:59
«Айлендерс» потерпели девятое поражение кряду, «Флорида» выиграла у «Баффало» в матче с 11-ю шайбами
«Айлендерс» потерпели девятое поражение кряду, «Флорида» выиграла у «Баффало» в матче с 11-ю шайбами
Хоккей НХЛ
03 декабря 08:32

Новости: Хоккей

Битва лидеров. «Мариуполь» – «Донбасс». Видео трансляция
Битва лидеров. «Мариуполь» – «Донбасс». Видео трансляция
Хоккейная Суперлига
10:21
Посещаемость матчей МЧМ-2022 не будет ограничена
Посещаемость матчей МЧМ-2022 не будет ограничена
МЧМ-2022
09:43
«Рейнджерс» в серии буллитов уступили «Вегасу», «Аризона» в сумасшедшем матче одолела «Анахайм»
«Рейнджерс» в серии буллитов уступили «Вегасу», «Аризона» в сумасшедшем матче одолела «Анахайм»
НХЛ
08:18
«Краматорск» в концовке матча дожал «Альтаир», добыв свою первую победу в Суперлиге
«Краматорск» в концовке матча дожал «Альтаир», добыв свою первую победу в Суперлиге
Хоккейная Суперлига
17 декабря 21:07
Сборная Украины не сдержала напор Франции и проиграла девятый матч кряду под руководством Шахрайчука
Сборная Украины не сдержала напор Франции и проиграла девятый матч кряду под руководством Шахрайчука
Хоккей в Европе
17 декабря 18:50
Пол Морис ушел с поста главного тренера «Виннипега» после семи лет работы
Пол Морис ушел с поста главного тренера «Виннипега» после семи лет работы
НХЛ
17 декабря 18:24
День Николая на Донбассе: хоккеисты и благотворители поздравили 67 000 детей
День Николая на Донбассе: хоккеисты и благотворители поздравили 67 000 детей
Хоккейная Суперлига
17 декабря 17:46
Сборная Украины U20 потерпела второе поражение на ЧМ в Дивизионе IB
Сборная Украины U20 потерпела второе поражение на ЧМ в Дивизионе IB
Сборная Украины
17 декабря 15:03
Суперлига. «Краматорск» – «Альтаир». Видео трансляция
Суперлига. «Краматорск» – «Альтаир». Видео трансляция
Хоккейная Суперлига
17 декабря 14:44
Все новости

Популярные новости

Ответ хейтерам из-за флага? Ломаченко опубликовал видео с умершим из-за COVID-19 российским актером
Ответ хейтерам из-за флага? Ломаченко опубликовал видео с умершим из-за COVID-19 российским актером
Бокс Профессиональный бокс
14 декабря 17:18
155
Стивенсон: «Если Ломаченко подерется с Камбососом на следующей неделе, то 9 из 10 человек поставят на его победу»
Стивенсон: «Если Ломаченко подерется с Камбососом на следующей неделе, то 9 из 10 человек поставят на его победу»
Бокс Профессиональный бокс
12 декабря 21:30
27
Ломаченко не взял с собой в ринг флаг Украины – отпраздновал победу без него. Почему так произошло?
Послесловие
Ломаченко не взял с собой в ринг флаг Украины – отпраздновал победу без него. Почему так произошло?
Бокс Профессиональный бокс
12 декабря 12:39
136
Ломаченко отстранен от бокса
Ломаченко отстранен от бокса
Бокс Профессиональный бокс
17 декабря 12:42
14
Нокаут получился устрашающим. Боксера Роя Джонса с рекордом 19-0 пять раз отправили на пол
Нокаут получился устрашающим. Боксера Роя Джонса с рекордом 19-0 пять раз отправили на пол
Бокс Профессиональный бокс
15 декабря 23:21
Считает украинцев и россиян братьями, рассмеялся на вопрос «чей Крым?» Кто вызывается финансировать бой Усик – Джошуа в Киеве
Тема дня
Считает украинцев и россиян братьями, рассмеялся на вопрос «чей Крым?» Кто вызывается финансировать бой Усик – Джошуа в Киеве
Бокс Профессиональный бокс
15 декабря 20:18
2
Все новости

Анонсы

Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Рома». Муриэль отквитал один мяч. Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Рома». Муриэль отквитал один мяч. Онлайн трансляция
16:00
Товарищеский матч. Азербайджан – Украина. Видео трансляция
WEB
TV
Товарищеский матч. Азербайджан – Украина. Видео трансляция
16:00
Битва лидеров. «Мариуполь» – «Донбасс». Видео трансляция
WEB
TV
Битва лидеров. «Мариуполь» – «Донбасс». Видео трансляция
18:00
Международный турнир TMS: WALL TO WALL. Видео трансляция
WEB
TV
Международный турнир TMS: WALL TO WALL. Видео трансляция
19:00
Дмитрий Митрофанов – Берикбай Нурымбетов. Онлайн трансляция
WEB
Дмитрий Митрофанов – Берикбай Нурымбетов. Онлайн трансляция
20:30
Владислав Сиренко – Андрей Руденко. Онлайн трансляция
WEB
Владислав Сиренко – Андрей Руденко. Онлайн трансляция
21:30
Чемпионат Испании. «Севилья» – «Атлетико». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Испании. «Севилья» – «Атлетико». Онлайн трансляция
22:00
Денис Беринчик – Иса Чаниев. Онлайн трансляция
WEB
Денис Беринчик – Иса Чаниев. Онлайн трансляция
22:30
Джозеф Паркер – Дерек Чисора. Онлайн трансляция
WEB
Джозеф Паркер – Дерек Чисора. Онлайн трансляция
23:30
Хильберто Рамирес – Юниэски Гонсалес. Онлайн трансляция
WEB
Хильберто Рамирес – Юниэски Гонсалес. Онлайн трансляция
19 декабря 05:30
Джейк Пол – Тайрон Вудли 2. Онлайн трансляция
WEB
Джейк Пол – Тайрон Вудли 2. Онлайн трансляция
19 декабря 06:00
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
19 декабря 10:50
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
19 декабря 18:45
«Ковбои холодных вод»
TV
«Ковбои холодных вод»
19 декабря 19:40
«Порхать как бабочка, жалить как пчела!». На XSPORT – фильм «Али»
TV
«Порхать как бабочка, жалить как пчела!». На XSPORT – фильм «Али»
19 декабря 21:45