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«Рейнджерс» вибили «Пітсбург», «Калгарі» вийшов в наступний раунд

Обидва матчі завершилися в овертаймі
Хоккей НХЛ
08:54
«Рейнджерс» вибили «Пітсбург», «Калгарі» вийшов в наступний раунд
Фото: Getty Images

НХЛ. Кубок Стенлі. 1-й раунд

«Рейнджерс» – «Піттсбург» 4:3 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 1:0) Рахунок у серії – 4:3

Шайби:

1:0 Крайдер (Шнайдер, Зібанежад) 8

1:1 Хейнен (Родрігес, Картер) 19

1:2 Генцел (Кросбі, Раст) 31

2:2 Міллер (Строум, Копп) 32

2:3 Родрігес () 38

3:3 Зібанежад (Копп) 55

4:3 Панарін (Зібанежад, Фокс) 65

Воротарі: Шестеркін – Джеррі.

«Калгарі» – «Даллас» 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0) Рахунок у серії – 4:3

Шайби:

0:1 Бенн (Сутер, Сегін) 2

1:1 Тоффолі (Стоун, Шилінгтон) 22

1:2 Намєсніков (Робертсон, Павелскі) 23

2:2 Ткачак (Маркстрем, Годро) 29

3:2 Годро (Ткачак, Ліндхольм) 76

Воротарі: Маркстрем – Еттінджер.

Олег Шумейко-младший
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