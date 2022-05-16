«Каролина» и «Эдмонтон» вышли во второй раунд плей-офф
«Рейнджерс» вибили «Пітсбург», «Калгарі» вийшов в наступний раунд
Обидва матчі завершилися в овертаймі
Фото: Getty Images
НХЛ. Кубок Стенлі. 1-й раунд
«Рейнджерс» – «Піттсбург» 4:3 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 1:0) Рахунок у серії – 4:3
Шайби:
1:0 Крайдер (Шнайдер, Зібанежад) 8
1:1 Хейнен (Родрігес, Картер) 19
1:2 Генцел (Кросбі, Раст) 31
2:2 Міллер (Строум, Копп) 32
2:3 Родрігес () 38
3:3 Зібанежад (Копп) 55
4:3 Панарін (Зібанежад, Фокс) 65
Воротарі: Шестеркін – Джеррі.
«Калгарі» – «Даллас» 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0) Рахунок у серії – 4:3
Шайби:
0:1 Бенн (Сутер, Сегін) 2
1:1 Тоффолі (Стоун, Шилінгтон) 22
1:2 Намєсніков (Робертсон, Павелскі) 23
2:2 Ткачак (Маркстрем, Годро) 29
3:2 Годро (Ткачак, Ліндхольм) 76
Воротарі: Маркстрем – Еттінджер.
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