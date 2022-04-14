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«Рейнджерс» «всухую» разгромили «Филадельфию», «Коламбус» разобрался с «Монреалем»

«Лос-Анджелес» с разгромным счетом проиграл «Колорадо»
Хоккей НХЛ
09:00
«Рейнджерс» «всухую» разгромили «Филадельфию», «Коламбус» разобрался с «Монреалем»
Фото: NHL

НХЛ. Регулярный чемпионат 

«Филадельфия» – «Рейнджерс» – 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

0:1 – 11 Какко (Миллер, Гудроу)

0:2 – 29 Какко (Хитил)

0:3 – 32 Панарин (Труба)

0:4 – 59 Копп (Труба, Гудроу)

Вратари: Сандстрем 30/33 – Георгиев 28/28.

«Коламбус» – «Монреаль» – 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

1:0 – 9 Рословик (Гавриков, Лайне)

2:0 – 36 Рословик (Нюквист, Лайне)

3:0 – 38 Лайне (Ворачек, Нюквист)

3:1 – 39 Пелинг (Хоффман, Сузуки)

4:1 – 47 Силлинджер (Бланкенбург, Бемстрем)

5:1 – 58 Бемстрем (Силлинджер, Ворачек)

Вратари: Мерзликин 20/21 – Монтембо 26/31.

«Колорадо» – «Лос-Анджелес» – 9:3 (4:0, 2:2, 3:1)

1:0 – 3 Обе-Кубел (Байрэм, Джонсон)

2:0 – 4 Ничушкин (Лехконен, Байрэм)

3:0 – 11 Маккиннон (Рантанен, Макар)

4:0 – 11 Обе-Кубел (Тэйвс, Ньюхук)

4:1 – 22 Кемпе (Стечер, Калиев)

4:2 – 31 Иафалло (Лизотт, Спенс)

5:2 – 34 Бураковски (Маккиннон)

6:2 – 39 Макар (Лехконен, Маккиннон)

7:2 – 42 Маккиннон (Макар)

8:2 – 47 Ничушкин (Макар)

9:2 – 50 Маккиннон (Бураковски)

9:3 – 56 Дано (Мур, Спенс)

Вратари: Кюмпер 29/32 – Петерсен 19/25, Дж. Куик 7/10.

Рене Тер Велде
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Новости: Хоккей

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