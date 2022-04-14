«Рейнджерс» «всухую» разгромили «Филадельфию», «Коламбус» разобрался с «Монреалем»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» – «Рейнджерс» – 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
0:1 – 11 Какко (Миллер, Гудроу)
0:2 – 29 Какко (Хитил)
0:3 – 32 Панарин (Труба)
0:4 – 59 Копп (Труба, Гудроу)
Вратари: Сандстрем 30/33 – Георгиев 28/28.
«Коламбус» – «Монреаль» – 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
1:0 – 9 Рословик (Гавриков, Лайне)
2:0 – 36 Рословик (Нюквист, Лайне)
3:0 – 38 Лайне (Ворачек, Нюквист)
3:1 – 39 Пелинг (Хоффман, Сузуки)
4:1 – 47 Силлинджер (Бланкенбург, Бемстрем)
5:1 – 58 Бемстрем (Силлинджер, Ворачек)
Вратари: Мерзликин 20/21 – Монтембо 26/31.
«Колорадо» – «Лос-Анджелес» – 9:3 (4:0, 2:2, 3:1)
1:0 – 3 Обе-Кубел (Байрэм, Джонсон)
2:0 – 4 Ничушкин (Лехконен, Байрэм)
3:0 – 11 Маккиннон (Рантанен, Макар)
4:0 – 11 Обе-Кубел (Тэйвс, Ньюхук)
4:1 – 22 Кемпе (Стечер, Калиев)
4:2 – 31 Иафалло (Лизотт, Спенс)
5:2 – 34 Бураковски (Маккиннон)
6:2 – 39 Макар (Лехконен, Маккиннон)
7:2 – 42 Маккиннон (Макар)
8:2 – 47 Ничушкин (Макар)
9:2 – 50 Маккиннон (Бураковски)
9:3 – 56 Дано (Мур, Спенс)
Вратари: Кюмпер 29/32 – Петерсен 19/25, Дж. Куик 7/10.