Лундквист перенесет операцию на открытом сердце
«Рейнджерс» выведут номер Лундквиста из обращения
Легендарный голкипер защищал цвета «Нью-Йорка» на протяжении 15-ти лет
Хенрик Лундквист / фото - Getty Images
«Нью-Йорк Рейнджерс» объявили, что 30-й номер голкипера Хенрика Лундквиста будет выведен из обращения.
«Со смешанными эмоциями выражаем свои наилучшие пожелания и благодарность Хенрику Лундкивсту, который объявил о завершении карьеры. Стремление к совершенству сделало Хенрика одним из лучших вратарей в истории хоккея. Нам повезло стать свидетелями его величия в течение 15 лет. Мы поздравляем его с экстраординарной карьерой. С гордостью сообщаем, что номер Хенрика будет выведен из обращения в предстоящем сезоне».
August 20, 2021
Хенрик Лундквист объявил о завершении спортивной карьеры из-за проблем с сердцем.