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«Рейнджерс» выведут номер Лундквиста из обращения

Легендарный голкипер защищал цвета «Нью-Йорка» на протяжении 15-ти лет
Хоккей НХЛ
18:55
«Рейнджерс» выведут номер Лундквиста из обращения
Хенрик Лундквист / фото - Getty Images

«Нью-Йорк Рейнджерс» объявили, что 30-й номер голкипера Хенрика Лундквиста будет выведен из обращения.

«Со смешанными эмоциями выражаем свои наилучшие пожелания и благодарность Хенрику Лундкивсту, который объявил о завершении карьеры. Стремление к совершенству сделало Хенрика одним из лучших вратарей в истории хоккея. Нам повезло стать свидетелями его величия в течение 15 лет. Мы поздравляем его с экстраординарной карьерой. С гордостью сообщаем, что номер Хенрика будет выведен из обращения в предстоящем сезоне».

Хенрик Лундквист объявил о завершении спортивной карьеры из-за проблем с сердцем.

Рене Тер Велде
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Хенрик Лундквист Нью-Йорк Рейнджерс

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