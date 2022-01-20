«Рейнджерс» в домашних стенах устроили разгром «Эдмонтону»
«Рейнджерс» забросили 6 шайб в ворота «Торонто», «Аризона» разгромила «Нью-Джерси»
«Анахайм» проиграл «Колорадо»
«Рейнджерс» – «Торонто» / Фото - blueshirtbanterНХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» – «Аризона» 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)
1:0 Хишир (Братт, Хьюз), 6:09
1:1 Майо (Эрикссон, Гальченюк), 26:50
1:2 Крауз (Эрикссон, Строльман), 31:32
1:3 Бойд (Келлер, Чикран), 34:13
1:4 Ларссон (Крауз, Кессел), 48:27
Вратари: Блэквуд – Веймелка
«Рейнджерс» – «Торонто» 6:3 (1:3, 2:0, 3:0)
0:1 Михеев (Энгвалль) 02:44
0:2 Марнер (Нюландер, Таварес) 03:30 ГБ
1:2 Ривз (Маккегг, Фокс) 12:52
1:3 Бантинг (Мэттьюс, Марнер) 17:50
2:3 Ривз (Миллер, Труба) 22:58
3:3 Фокс (Строум, Панарин) 37:49
4:3 Строум (Линдгрен, Панарин) 50:50
5:3 Крайдер (Труба, Зибанеджад) 55:33
6:3 Фокс (Зибанеджад) 57:36ПВ
Вратари: Шестеркин – Дж.Кэмпбелл
«Анахайм» – «Колорадо» 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
0:1 Жирар (Кадри, Бураковски), 38:29
0:2 Кадри (Комфер, Тэйвз), 58:51, ПВ
Вратари: Гибсон – Францоуз
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