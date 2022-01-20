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18:45 Белый Барс - Мариуполь 1:11 Окончен
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02:00 Нью-Йорк Айлендерс - Коламбус Блу Джекетс -:- Перенесен
02:00 Филадельфия Флайерс - Детройт Ред Уингс -:- Перенесен
02:00 Филадельфия Флайерс - Нью-Йорк Айлендерс 3:4 Окончен
02:00 Оттава Сенаторс - Баффало Сэйбрс 1:3 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Виннипег Джетс 4:3 Окончен
02:00 Бостон Брюинс - Каролина Харрикейнс 1:7 Окончен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Ванкувер Кэнакс 1:3 Окончен
03:30 Даллас Старз - Монреаль Канадиенс 3:5 Окончен
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Чикаго Блэкхокс -:- Перенесен
04:00 Калгари Флэймс - Флорида Пантерс 5:1 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Тампа-Бэй Лайтнинг 4:6 Окончен
нет важных матчей
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02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Аризона Койотис 1:4 Окончен
02:30 Нью-Йорк Рейнджерс - Торонто Мейпл Лифс 6:3 Окончен
05:00 Анахайм Дакс - Колорадо Эвеланш 0:2 Окончен
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18:45 Белый Барс - Краматорск -:- Запланирован
19:00 СК Сокол - Мариуполь -:- Запланирован
НХЛ 21/22
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02:00 Бостон Брюинс - Вашингтон Кэпиталз -:- Запланирован
02:00 Баффало Сэйбрс - Даллас Старз -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Флайерс - Коламбус Блу Джекетс -:- Запланирован
02:00 Питтсбург Пингвинс - Оттава Сенаторс -:- Запланирован
03:00 Нэшвилл Предаторс - Виннипег Джетс -:- Запланирован
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Флорида Пантерс -:- Запланирован
04:30 Лос-Анджелес Кингс - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
05:00 Вегас Голден Найтс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован

«Рейнджерс» забросили 6 шайб в ворота «Торонто», «Аризона» разгромила «Нью-Джерси»

«Анахайм» проиграл «Колорадо»
Хоккей НХЛ
08:57
«Рейнджерс» забросили 6 шайб в ворота «Торонто», «Аризона» разгромила «Нью-Джерси»
«Рейнджерс» – «Торонто» / Фото - blueshirtbanter
НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» – «Аризона» 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)
 
1:0 Хишир (Братт, Хьюз), 6:09

1:1 Майо (Эрикссон, Гальченюк), 26:50

1:2 Крауз (Эрикссон, Строльман), 31:32

1:3 Бойд (Келлер, Чикран), 34:13

1:4 Ларссон (Крауз, Кессел), 48:27

Вратари: Блэквуд – Веймелка 


«Рейнджерс» – «Торонто» 6:3 (1:3, 2:0, 3:0)
 
0:1 Михеев (Энгвалль) 02:44

0:2 Марнер (Нюландер, Таварес) 03:30 ГБ

1:2 Ривз (Маккегг, Фокс) 12:52

1:3 Бантинг (Мэттьюс, Марнер) 17:50

2:3 Ривз (Миллер, Труба) 22:58

3:3 Фокс (Строум, Панарин) 37:49

4:3 Строум (Линдгрен, Панарин) 50:50

5:3 Крайдер (Труба, Зибанеджад) 55:33

6:3 Фокс (Зибанеджад) 57:36ПВ

Вратари: Шестеркин – Дж.Кэмпбелл 


«Анахайм» – «Колорадо» 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

0:1 Жирар (Кадри, Бураковски), 38:29

0:2 Кадри (Комфер, Тэйвз), 58:51, ПВ

Вратари: Гибсон – Францоуз 

Владимир Кириченко
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