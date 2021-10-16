Результаты и видеообзоры очень результативного дня в КХЛ
КХЛ. Регулярный чемпионат:
«Северсталь» – «Нефтехимик» 6:5 ОТ (3:0, 2:1, 0:4, 1:0)
1:0 Кодола (Рыков, Няттинен), 01:24
2:0 Няттинен (Кодола, Рыков), 03:27
3:0 Макеев (Гераськин, Гуслистов), 06:13
3:1 Хайруллин (Порядин, Туохимаа), 20:17
4:1 Кодола (Хохлов, Няттинен), 27:28, ГБ
5:1 Няттинен (Пресс), 36:20, ГБ
5:2 Клок (Хафизов), 41:13, ГБ
5:3 Кнот (Порядин, Хайруллин), 53:26
5:4 Митякин (Клок, Сидоров), 57:12
5:5 Хайруллин (Порядин, Чивилев), 57:42
6:5 Лишка (Тимашов), 62:05
Вратари: Шугаев – Озолин (Туохимаа, 06:13)
«Витязь» – «Динамо» Р 3:4 ОТ (1:2, 2:1, 0:0, 0:1)
0:1 Шинкарук (Пуарье, Мейя), 02:47, ГБ
0:2 Карьялайнен (Радил, Берзиньш), 10:32, ГБ
1:2 Оямяки (Одетт, Кемиляйнен), 18:33, ГБ
2:2 Кемиляйнен (Воронков, Одетт), 30:31
3:2 Аалтонен (Оямяки), 37:19
3:3 Сотниекс (Гормли, Дарзиньш), 39:53
3:4 Шинкарук (Пуарье, Гормли), 61:40
Вратари: Ежов – Маттссон
«Авангард» – «Сибирь» 4:3 (0:1, 3:2, 1:0)
0:1 Литовченко (Мерфи, Морозов), 04:51
1:1 Якупов (Прохоркин, Каски), 21:30, ГБ
2:1 Телегин (Комаров), 28:57
3:1 Якупов (Каски, Найт), 31:18, ГБ
3:2 Голубев (Чайковски, Сетдиков), 34:35
3:3 Литовченко, 38:26
4:3 Телегин (Якупов, Покка), 54:49
Вратари: Грубец – Сятери (Красоткин, 31:18)
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