Лига чемпионов. «Донбасс» — «Клагенфурт». Трансляция на XSPORT
Результаты матчей игрового дня в Лиге чемпионов
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11:15
Фото: пресс-служба турнира
Результаты матчей Лиги чемпионов от 05.10.2021.
Лига чемпионов. Групповой этап. 5-й тур:
«Млада» – «Цюрих» 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
«Ястшембе» – «Фриск Аскер» 4:3 (2:0, 1:0, 1:3)
«Лександ» – «Фрибур» 2:5 (2:0, 0:3, 0:2)
ТПС – «Векше» 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
ХИФК – «Фрелунда» 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
«Шеллефтео» – «Таппара» 6:1 (4:1, 2:0, 0:0)
«Айсберг» – «Лугано» 6:3 (2:1, 3:1, 1:1)
«Мюнхен» – Цуг 3:4 (0:1, 2:1, 1:2)
«Зальцбург» – «Больцано» 3:5 (1:2, 0:1, 2:2)
«Сендерюске» – «Регле» 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)
Напомним, матчи Лиги чемпионов вы можете смотреть на XSPORT.
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