«Вот почему в этом году никто не вылетает». В Америке шокированы техническим поражением сборной США на МЧМ из-за коронавируса
России засчитали техническое поражение в матче со Словакией на МЧМ-2022
Причину угадать несложно
Сборная России / Фото - championat.comКоманде России присудили техническое поражение в матче МЧМ-2022 против сборной Словакии.
Поединок отменен из-за случая заражения коронавирусом в составе российской сборной.
Встреча должна была начаться в 23.30 по киевскому времени. Ранее Чехии также засчитали техническое поражение.
До этого матч молодежного чемпионата мира между сборной США и командой Швейцарии также был отменен из-за вспышки коронавируса.