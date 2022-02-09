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Россия минимально обыграла Швейцарию на старте мужского олимпийского турнира

Команда ОКР испытала проблемы в матче со швейцарцами
Olympics Пекин-2022
13:22
Россия минимально обыграла Швейцарию на старте мужского олимпийского турнира
Фото: iihf.com

На старте мужского олимпийского хоккейного в Пекине в группе B сборная ОКР (России) выиграли у Швейцарии со счетом 1:0.

За три секунды до конца первого периода Антон Слепышев забросил первую и единственную шайбу в матче.

Пекин-2022. Хоккей. Мужчины. Групповой этап. Группа В

Россия – Швейцария 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Шайбы:

1:0 Слепышев (Семенов), 19:57

Вратари: Федотов – Берра.

Отметим, что также в группе B играют сборные Дании и Чехии.

Карен Агабекян
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Теги

сборная России (хоккей) сборная Швейцарии (хоккей)

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