Россия минимально обыграла Швейцарию на старте мужского олимпийского турнира

Хоккейная Суперлига. «Мариуполь» — «Краматорск». Видео трансляция
18:30
На старте мужского олимпийского хоккейного в Пекине в группе B сборная ОКР (России) выиграли у Швейцарии со счетом 1:0.
За три секунды до конца первого периода Антон Слепышев забросил первую и единственную шайбу в матче.
Пекин-2022. Хоккей. Мужчины. Групповой этап. Группа В
Россия – Швейцария 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Шайбы:
1:0 Слепышев (Семенов), 19:57
Вратари: Федотов – Берра.
Отметим, что также в группе B играют сборные Дании и Чехии.
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