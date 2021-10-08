Овечкин: «Хочу играть еще 5 лет, чтобы превзойти Гретцки»
Россия объявила первую тройку на Олимпиаду – все из НХЛ
Россияне – действующее олимпийские чемпионы
8 октября 17:35
Фото: НХЛ
Сборная России по хоккею объявила первую тройку игроков, которые попали в заявку команды на зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.
В нее вошли: вратарь Андрей Василевский («Тампа»), форварды Александр Овечкин («Вашингтон») и Никита Кучеров («Тампа»).
Россияне – победители предыдущей Олимпиады.
Напомним, ранее первую тройку объявила Канада.
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