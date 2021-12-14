Россия объявила состав на молодежный чемпионат мира-2022
Сборная России U20 определилась с составом на молодежный чемпионат мира-2022 в Эдмонтоне.
Состав команды:
Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Егор Гуськов («Локомотив»), Максим Моторыгин (ЦСК ВВС).
Защитники: Владимир Грудинин (ЦСКА), Кирилл Кирсанов, Арсений Коромыслов, Никита Смирнов (все — СКА), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Никита Новиков («Динамо» М), Егор Савиков («Спартак»), Кирилл Стеклов («Витязь»).
Нападающие: Иван Дидковский («Динамо» М), Никита Гуслистов («Северсталь»), Иван Зинченко («Витязь»), Дмитрий Злодеев, Василий Пономарев (оба — «Спартак»), Семен Демидов, Матвей Мичков, Федор Свечков, Кирилл Танков, Марат Хуснутдинов, Никита Чибриков (все — СКА), Александр Пашин («Салават Юлаев»), Павел Тютнев («Локомотив»), Данила Юров («Металлург» Мг).
Напомним, чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января. В группе B с Россией сыграют Швеция, Швейцария, Словакия и США.
Матчи молодежного чемпионата мира-2022 в Канаде покажет XSPORT.