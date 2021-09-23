Российская звезда «Питтсбурга» выбыл на длительный срок из-за травмы

У Евгения Малкина проблемы с коленом





Евгений Малкин / Фото: twitter

Звездный российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин выбыл на два месяца из-за травмы. Об этом сообщил в Twitter журналист Эллиот Фридман, который ссылается на генерального менеджера клуба Рона Хекстолла.



Отметим, что 5 июля Малкин перенес операцию на правом колене.

Напомним, ранее президент IIHF Рене Фазель сообщил, что они подписали бумаги об участии игроков НХЛ в Олимпийских играх в Пекине.