Действующий чемпион выбил «Флориду» из плей-офф, «Питтсбург» завершил борьбу за Кубок Стэнли
Российская звезда «Питтсбурга» выбыл на длительный срок из-за травмы
У Евгения Малкина проблемы с коленом
Евгений Малкин / Фото: twitter
Звездный российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин выбыл на два месяца из-за травмы. Об этом сообщил в Twitter журналист Эллиот Фридман, который ссылается на генерального менеджера клуба Рона Хекстолла.
Отметим, что 5 июля Малкин перенес операцию на правом колене.
Напомним, ранее президент IIHF Рене Фазель сообщил, что они подписали бумаги об участии игроков НХЛ в Олимпийских играх в Пекине.
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