Российские хоккеисты устроили массовую драку. Вскипели даже скамейки запасных

В матче «Бурана» и «Лады» было жарко

Репортаж

Фото - hcburan.ru

В матче регулярного чемпионата российской Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) между воронежским «Бураном» и тольяттинской «Ладой» было нескучно. Зрители на трибунах увидели целых 11 шайб – матч закончился победой «Лады» со счетом 9:2, – а также стали свидетелями нескольких драк, одна из которых была массовой и с участием скамейки запасных. Сразу же появились ассоциации с матчами того самого «Витязя» из КХЛ образца начала десятых годов, который очень часто выходил на лед н играть, а почесать кулаки.

Начало матча не предвещало беды для «Бурана», главный тренер которого Михаил Бирюков в тот день праздновал день рождения. Однако уже в конце второго периода «горели» 2:6 – подвели удаления. Понимая, что спасти матч уже не удастся, воронежцы добавили искры игре в третьем периоде другим способом.

Уже на первых минутах третьего периода подрались Владимир Бобылев и Никита Жлоба. Хоккеист «Лады» разбил сопернику лицо в кровь, но по поводу честности боя вопросов не возникло. Однако избиение своего игрока только раззадорило «Буран», тем более что соперник продолжал еще и забрасывать.

Драка Жлобы и Бобылева / Фото - 36on.ru Драка Жлобы и Бобылева / Фото - 36on.ru

Когда счет на табло стал 2:9, после одного из вбрасываний вспыхнула драка пять на пять на льду, к которой подключились еще и скамейки запасных. Хоккеисты «Бурана» бросились на соперников, а главный тренер воронежцев Бирюков, как показала трансляция, в этот момент был уже на скамейке соперников и пытался напасть на своего коллегу.

На видео трансляции нет продолжения, однако СДК выписал Бирюкову три матча дисквалификации, а тренеру «Лады» Валерию Белову – два. При этом оба тренера отрицают факт наличия драки в том эпизоде.

«Такая концовка матча, много драк. Были эмоции. Михаил покинул свою скамейку и пришел прямо к нам на скамейку. В некоторых дворцах ВХЛ это технически возможно. Если коротко, мы попросили его уйти. На следующий день мне передали извинения от Михаила, я их принял. Для меня этот конфликт исчерпан. Лига выразила свое отношение к этому эпизоду. Мне никто ничего не объяснял, но я это решение принимаю», – сказал Белов в интервью Чемпионату.

Бирюков после матча тоже отбросил все обвинения, но признал наказание справедливым.

Кроме того, Лига дисквалифицировала на два матча и игрока «Бурана», который был самым активным в той самой массовой драке.