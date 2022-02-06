Российский хоккеист пожаловался на качество льда на Олимпийских играх в Пекине

Чемпионат Франции. «Лилль» – ПСЖ. Онлайн трансляция
21:45
Форвард сборной России по хоккею Кирилл Марченко
пожаловался на качество льда на Олимпийских играх-2022 в Пекине.
«Не хочу обидеть китайцев, но в России лед лучше. К здешним площадкам нужно привыкать. Возможно, само качество льда неплохое, но нужно время на адаптацию. В Новогорске лед был другим: жестким, холодным. Здесь же лед мягкий.
Мы живем в отеле отдельно от основы. Зато питание у нас вроде бы лучше, чем в олимпийской деревне. В принципе условия устраивают, да и к жизни в «пузыре» уже привыкли. Два года так играем.
Хочу ли сыграть на Олимпиаде? Конечно, очень хочу, но не по причине травмы кого-то из основного состава. Я намерен попасть в состав из-за своих игровых качеств».
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