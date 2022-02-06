Российский хоккеист пожаловался на качество льда на Олимпийских играх в Пекине

Кирилл Марченко / Фото: Global Look Press

Форвард сборной России по хоккею Кирилл Марченко пожаловался на качество льда на Олимпийских играх-2022 в Пекине.



Мы живем в отеле отдельно от основы. Зато питание у нас вроде бы лучше, чем в олимпийской деревне. В принципе условия устраивают, да и к жизни в «пузыре» уже привыкли. Два года так играем.

Хочу ли сыграть на Олимпиаде? Конечно, очень хочу, но не по причине травмы кого-то из основного состава. Я намерен попасть в состав из-за своих игровых качеств».