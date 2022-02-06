Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Российский хоккеист пожаловался на качество льда на Олимпийских играх в Пекине

Игрок отметил, что он очень мягкий
Olympics Пекин-2022
11:29
Российский хоккеист пожаловался на качество льда на Олимпийских играх в Пекине
Кирилл Марченко / Фото: Global Look Press

Форвард сборной России по хоккею Кирилл Марченко пожаловался на качество льда на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

«Не хочу обидеть китайцев, но в России лед лучше. К здешним площадкам нужно привыкать. Возможно, само качество льда неплохое, но нужно время на адаптацию. В Новогорске лед был другим: жестким, холодным. Здесь же лед мягкий.

Мы живем в отеле отдельно от основы. Зато питание у нас вроде бы лучше, чем в олимпийской деревне. В принципе условия устраивают, да и к жизни в «пузыре» уже привыкли. Два года так играем.

Хочу ли сыграть на Олимпиаде? Конечно, очень хочу, но не по причине травмы кого-то из основного состава. Я намерен попасть в состав из-за своих игровых качеств».

Календарь олимпийского хоккейного турнира в Пекине-2022.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная России (хоккей)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Тренер России об организации МЧМ-2022: «В отеле было много проживающих, совершенно не относящихся к хоккею»
Тренер России об организации МЧМ-2022: «В отеле было много проживающих, совершенно не относящихся к хоккею»
Хоккей МЧМ-2022
07 января 15:24

Новости: Хоккей

«Мариуполь» в напряженном матче обыграл СК «Сокол»
«Мариуполь» в напряженном матче обыграл СК «Сокол»
Хоккейная Суперлига
19:48
Буценко: «В таких играх на первый план выходит мастерство игроков»
Буценко: «В таких играх на первый план выходит мастерство игроков»
Хоккейная Суперлига
18:30
Олег Тимченко: «Игра с «барсами» была очень боевая»
Олег Тимченко: «Игра с «барсами» была очень боевая»
Хоккейная Суперлига
16:30
«Краматорск» выиграл третий матч кряду
«Краматорск» выиграл третий матч кряду
Хоккейная Суперлига
15:57
Тардиф в ближайшие дни объявит, что МЧМ-2022 состоится в августе
Тардиф в ближайшие дни объявит, что МЧМ-2022 состоится в августе
МЧМ-2022
13:59
Суперлига. «Белый Барс» – «Краматорск». Видео трансляция
Суперлига. «Белый Барс» – «Краматорск». Видео трансляция
Хоккейная Суперлига
12:54
Российский хоккеист пожаловался на качество льда на Олимпийских играх в Пекине
Российский хоккеист пожаловался на качество льда на Олимпийских играх в Пекине
Пекин-2022
11:29
В Матче звезд НХЛ Столичный дивизион победил Центральный
В Матче звезд НХЛ Столичный дивизион победил Центральный
НХЛ
08:49
Суперлига. СК «Сокол» – «Мариуполь». Видео трансляция
Суперлига. СК «Сокол» – «Мариуполь». Видео трансляция
Хоккейная Суперлига
08:10
Все новости

Популярные новости

Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Футбол В Европе
02 февраля 21:46
Фьюри разозлил Усика. Украинец показал как оседлает Тайсона
Фьюри разозлил Усика. Украинец показал как оседлает Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
30 января 09:38
5
«Мы боксировали бесплатно против убийц». Околи рассказал, как изменился Джошуа после поражения от Усика
«Мы боксировали бесплатно против убийц». Околи рассказал, как изменился Джошуа после поражения от Усика
Бокс Профессиональный бокс
30 января 22:22
5
Посмеялись над новостью о том, что Усик дебютирует в футболе? Посмотрите на парочку его голов и успокойтесь
Превью
Посмеялись над новостью о том, что Усик дебютирует в футболе? Посмотрите на парочку его голов и успокойтесь
Бокс Профессиональный бокс
30 января 20:02
«Представьте, если это организуют». Не прошло и недели, а Фьюри начал жалеть о срыве боя с Усиком
«Представьте, если это организуют». Не прошло и недели, а Фьюри начал жалеть о срыве боя с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
01 февраля 13:35
17
Российские СМИ жалуются, что украинская фигуристка не общается с ними
Российские СМИ жалуются, что украинская фигуристка не общается с ними
Olympics Пекин-2022
31 января 15:58
10
Все новости