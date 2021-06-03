Российский комментатор о поражении своей сборной в матче с Канадой: «Это какое-то фантастическое позорище»

Алексей Андронов очень расстроился после победы канадцев

Известный российский спортивный телекомментатор Алексей Андронов в своем Telegram прокомментировал поражение сборной России в четвертьфинале чемпионат мира с Канадой (1:2 ОТ):