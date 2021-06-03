Определились полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею
Российский комментатор о поражении своей сборной в матче с Канадой: «Это какое-то фантастическое позорище»
Алексей Андронов очень расстроился после победы канадцев
23:41
Известный российский спортивный телекомментатор Алексей Андронов в своем Telegram прокомментировал поражение сборной России в четвертьфинале чемпионат мира с Канадой (1:2 ОТ):
«Это какое-то фантастическое позорище. Проиграть составом с Бобровским и 6-ю защитниками из НХЛ этой Канаде... Где Адам Энрик и Диллон Дюбе – звезды... Красная машина едет дальше. Красная машинка лежит в кювете. На боку. Хочешь насмешить бога?...»
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