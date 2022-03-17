Россию исключили из Еврохоккейтура

Национальную команду Российской Федерации заменили на сборную Швейцарии

Фото: ФХР

Национальную команду Российской Федерации исключили из Еврохоккейтура на два года. Место России займет сборная Швейцарии.

Об этом сообщает официальный сайт швейцарской Федерации хоккея. Ограничения вступают в силу уже со следующего этапа турнира, который пройдет в Стокгольме 5-8 мая.

Напомним, что Еврохоккейтур – ежегодные соревнования среди сильнейших европейских хоккейных команд, где участвуют команды Финляндии, Чехии, Швеции и России, которую теперь заменит Швейцария.