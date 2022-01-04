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Ротенберг, объясняя свое назначение, вспомнил некоего «переводчика» Фергюсона в МЮ «Йозе Марино»

В более глупую ситуацию главному стренеру СКА было сложно попасть
Хоккей КХЛ
20:35
Ротенберг, объясняя свое назначение, вспомнил некоего «переводчика» Фергюсона в МЮ «Йозе Марино»
Роман Ротенберг / Фото: РБК Спорт

Новоиспеченный главный тренер питерского СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции после матча с «Куньлунем» (5:1), объясняя свое назначение, сконфузился, вспомнив о начале работы футбольного тренера Жозе Моуринью.

Ротенберг назвал Моуринью «Йозе Марино» и сказал, что тот работал переводчиком у Алекса Фергюсона. На самом деле португалец работал переводчиком у Бобби Робсона в «Спортинге» и «Порту», а затем был его ассистентом в «Барселоне».


Ранее известный комментатор Василий Уткин назвал назначение Ротенберга возмутительным и восхитительным.

Карен Агабекян
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