Ротенберг: «Хочу поблагодарить совет директоров СКА за доверие»
Ротенберг, объясняя свое назначение, вспомнил некоего «переводчика» Фергюсона в МЮ «Йозе Марино»
В более глупую ситуацию главному стренеру СКА было сложно попасть
Роман Ротенберг / Фото: РБК Спорт
Новоиспеченный главный тренер питерского СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции после матча с «Куньлунем» (5:1), объясняя свое назначение, сконфузился, вспомнив о начале работы футбольного тренера Жозе Моуринью.
Ротенберг назвал Моуринью «Йозе Марино» и сказал, что тот работал переводчиком у Алекса Фергюсона. На самом деле португалец работал переводчиком у Бобби Робсона в «Спортинге» и «Порту», а затем был его ассистентом в «Барселоне».
Ранее известный комментатор Василий Уткин назвал назначение Ротенберга возмутительным и восхитительным.