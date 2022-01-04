СКА выиграл первый матч с Ротенбергом на посту главного тренера
Ротенберга признали MVP матча СКА с «Куньлунем»
Главному тренеру вручили традиционный шлем танкиста
Роман Ротенберг
Главный тренер СКА Роман Ротенберг был признан своим клубом MVP матча с «Куньлунем» (5:1)
Отметим, что матч с китайским клубом стала для Ротенберга первым в качестве главного тренера СКА.
«Первый матч после назначения – победа.<
Сегодня внутрикомандным призом в послеигровой раздевалке отметили Романа».
Первый матч после назначения – первая победа. Сегодня внутрикомандным призом в послеигровой раздевалке отметили Романа Ротенберга pic.twitter.com/PiXVSwRDSn— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) January 4, 2022
Ротенбергу вручили танковый шлем, который традиционно дают лучшему игроку матча по версии команды.
После матча с «Куньлунем» Ротенберг сконфузился, сравнив свое назначение с карьерой Жозе Моуриньо.
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