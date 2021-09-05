«Донбасс» в матче против «Рунгстеда» проиграл в серии буллитов
«Руан» опробовал лед киевского Дворца спорта
Команда Фабриса Ленри провела тренировку перед игрой против «Донбасса»
5 сентября 11:39
Фото: hcdonbass.com
Уже в это воскресенье, 5 сентября, донецкий «Донбасс» проведет вторую игру группового раунда Хоккейной Лиги чемпионов. Соперником команды Павла Микульчика станет чемпион Франции «Руан».
Французская команда уже прибыла в Украину и провела тренировку на льду киевского Дворца спорта.
Пресс-служба дончан опубликовала фотографии тренировки команды из Франции.
Матч «Донбасс» – «Руан» начнется в 17:00. Прямую трансляцию смотрите на телеканале XSPORT, а также – на нашем сайте.
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