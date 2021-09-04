«Донбасс» в матче против «Рунгстеда» проиграл в серии буллитов
«Руан» в овертайме уступил «Клагенфурту»
Видеообзор матча соперников «Донбасса» по группе ЛЧ
4 сентября 14:28
Фото: twitter.com/DragonsdeRouen
«Клагенфурт» обыграл «Руан» в матче первого тура группы G Лиги чемпионов со счетом 2:1.
В стартовом периоде команды обменялись шайбами, после чего в основное время матча больше не забивали. Судьба встречи решилась в овертайме, когда отличился Ник Петерсон.
Видеообзор матча:
«Руан» и «Клагенфурт» – соперники по группе украинского «Донбасса», который в своем матче в серии буллитов уступил «Рунгстеду».
В рамках второго тура «Донбасс» примет «Руан». Трансляция встречи будет доступна на телеканале и сайте XSPORT.
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