«Руан» в овертайме уступил «Клагенфурту»

Видеообзор матча соперников «Донбасса» по группе ЛЧ

Фото: twitter.com/DragonsdeRouen

«Клагенфурт» обыграл «Руан» в матче первого тура группы G Лиги чемпионов со счетом 2:1.

В стартовом периоде команды обменялись шайбами, после чего в основное время матча больше не забивали. Судьба встречи решилась в овертайме, когда отличился Ник Петерсон.

Видеообзор матча:

«Руан» и «Клагенфурт» – соперники по группе украинского «Донбасса», который в своем матче в серии буллитов уступил «Рунгстеду».

В рамках второго тура «Донбасс» примет «Руан». Трансляция встречи будет доступна на телеканале и сайте XSPORT.