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«Руан» в овертайме уступил «Клагенфурту»

Видеообзор матча соперников «Донбасса» по группе ЛЧ
Хоккей Лига чемпионов
4 сентября 14:28
«Руан» в овертайме уступил «Клагенфурту»
Фото: twitter.com/DragonsdeRouen

«Клагенфурт» обыграл «Руан» в матче первого тура группы G Лиги чемпионов со счетом 2:1.

В стартовом периоде команды обменялись шайбами, после чего в основное время матча больше не забивали. Судьба встречи решилась в овертайме, когда отличился Ник Петерсон.

Видеообзор матча:

«Руан» и «Клагенфурт» – соперники по группе украинского «Донбасса», который в своем матче в серии буллитов уступил «Рунгстеду».

В рамках второго тура «Донбасс» примет «Руан». Трансляция встречи будет доступна на телеканале и сайте XSPORT.

 

Сергей Остапенко
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