Рубан: «Мы с тренерами и игроками «Сокола» настраиваемся на завоевание чемпионства, нам это по силам»

Антон Рубан / фото - прессс-служба киевлян

Один из лучших бомбардиров регулярного чемпионата УХЛ форвард киевского «Сокола» Антон Рубан рассказал, как попал в украинский чемпионат. Хоккеист за сезон набрал 44 очка (23+21) и является одним из лидеров столичного клуба. Нападающий признался, что верит, что команда Олега Шафаренко может стать чемпионами в дебютном сезоне после восстановления.

Когда переезжали в Киев, рассчитывали, что сразу заиграете во взрослом хоккее настолько продуктивно?

«Уверенность в себе была. Еще раньше. Просто после молодежного хоккея, где в МХЛ провел 59 матчей, в дальнейшем среди взрослых выходил на лед в 18-20 поединках и проводил на площадке очень мало игрового времени, примерно по семь минут на игру. Конечно, на большинство меня тоже не выпускали. В таких условиях свой хоккей найти трудно. В «Соколе» играю в первых двух звеньях, выхожу на большинство. Вот и причина результативности».

Когда сюда ехали, имели гарантии, что тренер будет вам доверять?

« Разговор с самого начала шел о том, что либо первое звено и игра в большинстве, или отсюда уезжаю. Поговорил и тренер мне сказал, что легионеры должны давать результат. Если у меня будет получаться, то буду играть много».

Как вообще у вас возник вариант с «Соколом»?

« Я долго ждал вариантов в России. Но в итоге дождался приглашения в Казахстан, в «Актобе». Там уже договорились о сумме контракта, в течение недели тренировок меня готовили выступать в первом звене, однако заболел коронавирусом. Как следствие, вместо готовиться к сезону, в течение месяца был изолирован, не выходил из дома. При этом чувствовал себя нормально, никаких присущих болезни симптомов у меня практически не было. Однако положительный тест сдал и через неделю, потому из дома не выпускали. Получается, просидел месяц в чужой стране на карантине. Зарплаты мне за это время не платили, просто приносили ежедневно еду и вещи первой необходимости. Когда выздоровел, уже был старт сезона. Тех условий, о которых мы договаривались до переезда, клуб мне уже не обеспечивал. Мне предлагали чересчур маленькую зарплату, поэтому решил не оставаться. Связался с агентом и он сразу предложил ехать в Киев».

«Сокол» возродился после шестилетнего отсутствия. Не было опасения, что проект может быть временным и ехать сюда не стоит?

« После разговора с тренером киевлян Константином Симчуком, которого знал еще по совместной работе в «Металлурге», не было. Он заверил, что все будет хорошо».

Кроме тренера, в «Соколе» образца старта сезона вы, кажется, знали только защитника Илью Олендаренко, который так же как и вы является воспитанником омского хоккея.

« Илью и еще нескольких ребят, которые были на просмотре, но в «Соколе» не остались, скажем, Леху Баскова, который сейчас выступает за ЦСК ВВС из Самары. Впрочем, в течение первого месяца в Киеве мне было трудно не потому, что не знал людей и не мог адаптироваться. С этим проблем не было. А вот форму после длительной паузы было набрать трудно. Сборов не проходил, а самостоятельно восстановить кондиции весьма сложно. Поэтому в течение первого месяца работал с двойным рвением, чтобы к старту сезона подойти в лучшем состоянии. Хотя в первых матчах все равно ничего не получалось. Не мог набрать ни одного очка. Вкатился в процесс где-то игр через пять. Появилась уверенность в своих силах».

Шафаренко – 39, он молодой тренер. Ранее, кажется, вы работали с более опытными специалистами.

« В прошлом году у меня был тренер примерно возраста Олега Леонидовича. Но надо понимать, что в России другие задачи и подбор игроков очень серьезный. В первые-вторые звенья там ставят опытных хоккеистов, за плечами которых уже немало матчей. Молодым игрокам в России пробиться очень трудно».

Судя по словам вице-президента «Сокола» Вячеслава Лецкана, зарплаты в киевскому клубе не слишком высоки. Вас это не останавливало?

« Зарплаты невысокие, но есть премии, бонусы. Впрочем, мне сейчас, после двух сезонов, в течение которых играл очень мало, важно не столько зарабатывать, сколько максимально часто появляться на льду. Очень хотелось доказать, что могу набирать очки среди взрослых так же, как и в МХЛ. А о других деньгах поговорим в межсезонье».

Календарь регулярного чемпионата УХЛ – очень насыщенный. Есть время, чтобы познакомиться с Киевом?

« В принципе, да. Если нет матчей, проводим одну тренировку в день. В десять утра поработали и к обеду уже свободны. Правда, в основном предпочитаю находиться дома с женой Дианой. Мы встречались еще со школы, с 16 лет, а год назад поженились. Диана ездит со мной везде, где бы я не играл. В Киеве в основном гуляем у себя на районе (клуб снимает нам квартиру в жилом комплексе «Чайка»), иногда посещаем кафе и рестораны. Среди того, что видел в центре, поразила Киево-Печерская лавра. Я православный и для меня это место особенное. В России тоже много церквей, но масштабы Лавры в Киеве впечатлили. Там очень красиво».

Но впереди плей-офф. Руководство «Сокола» уже заявило, что команда собирается бороться за чемпионство. Не рано как для клуба, который после возрождения не просуществовал и года?

« Почему же? Такие разговоры велись еще с начала сезона, а в его ходе мы увидели, что не уступаем ни одному из соперников. В этой лиге «Сокол» не слабее ни от кого. С любой командой мы играем с максимальной отдачей. В тех матчах, что проигрывали «Донбассу», уступали то по буллитам, или пропускали за 30 секунд до конца основного времени».

Но в «Донбассе» и «Кременчуге» в сравнении с «Соколом» играют дядьки.

« Да, люди серьезные, за их плечами не один сезон в КХЛ. Однако мне наоборот интересно противостоять таким соперникам. Набираешься опыта, становишься сильнее. Могу сказать, что мы с тренерами и игроками настраиваемся на завоевание чемпионства. Нам это по силам. Будем бороться. Понятно, что в плей-офф хоккей по сравнению с регулярным чемпионатом будет совсем другим. Там все команды выравниваются, стараются избегать тех ошибок, которые можно себе позволить в «регулярке». В плей-офф цена одной шайбы может быть слишком высокой».

Недавно шайба Антона помогла «Соколу» обыграть «Днепр».