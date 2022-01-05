Руководвство «Металлурга» раскритиковало КХЛ за решение не отменять матч с «Барысом»

В клубе считают, что в лиге нарушили свой же регламент

Первый вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков в комментарии ТАСС раскритиковал решение руководства КХЛ не отменять матч с «Барысом» (2:3) из-за чрезвычайного положения в Казахстане.



«Спросите у лиги, как дела! На каком основании обратились к временно исполняющему обязанности вице-президента КХЛ по хоккейных операциям, директору департамента проведения соревнований лиги Сергею Козлову, который сказал, что ничего переносить не будет. Почему был нарушен пункт и при чрезвычайном положении в стране команду с психологическим настроем заставили проводить матч, когда все не глухие. На каком основании в лиге двоякое отношение? Кому-то можно переносить матчи с ковидом, а основной пункт гласит, что при чрезвычайном положении все матчи должны быть отменены. Кто кому гарантировал безопасное проведение матча? А что же с психологическим настроем игроков?»

Напомним, в Казахстане был введен режим чрезвычайного положения из-за массовых протестов. Поэтому матч прошел без зрителей.