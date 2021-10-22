«Рулав Одд» подписал защитника с опытом игры в КХЛ и ВХЛ

«Викинги» усилились 32-летним Евгением Рыбницким

Фото: УХЛ

«Рулав Одд» продолжает комплектацию состава.

Новым игроком харьковчан стал защитник Евгений Рыбницкий – воспитанник ижевской школы хоккея. Выступал в ВХЛ за «Дизель» Пензу, «Ижсталь» Ижевск, воронежский «Буран» и тюменский «Рубин». Играл за «Нефтехимик» Нижнекамск, «Автомобилист» Екатеринбург, «Амур» Хабаровск в КХЛ.

В сезоне 2019/20 выступал за «КРС-БСУ» в ВХЛ, сыграл 49 игр, набрав 23 (8+15) очка. Участвовал в Кубке Салея в начале этого сезона в составе «Немана».

Напомним, «Белый Барс» подписал двух хоккеистов.