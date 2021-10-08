«Рулав Одд» подписал экс-форварда «Мариуполя»

Харьковский хоккейный клуб усилился перед матчем с «Днепром»

Владислав Луговой / фото - УХЛ

Харьковский «Рулав Одд» заключил контракт с нападающим Владиславом Луговым.



В чемпионатах Украины Луговой выступал за «Кременчуг», «Донбасс», херсонский «Днепр» и «Мариуполь». Всего в 228 матчах национального первенства форвард набрал 172 (74+98) очка, дважды становился чемпионом Украины, дважды – обладателем серебряной медали, а в сезоне 2014/15 с 26 очками стал лучшим бомбардиром чемпионата. В составе «Рулав Одд» Владислав Луговой будет выступать под 3 номером.

Напомним, ранее «Рулав Одд» дозаявили Артема Лесникова и Егора Егорова.

В следующем матче УПЛ харьковчане сыграют против «Днепра». Начало встречи 8-го октября, в 19:00, прямая трансляция – на сайте XSPORT.ua.