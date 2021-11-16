«Краматорск» в овертайме дожал «Рулав Одд»
«Рулав Одд» разгромил «Белый Барс», одержав самую крупную победу в истории клуба
Вратарь харьковчан Петров оформил шатаут
«Рулав Одд» – «Белый Барс» / Фото - УХЛВ Харькове состоялся матч в рамках 17-го тура УХЛ, в котором встретились местный «Рулав Одд» и «Белый Барс».
На старте дебютной 20-минутке харьковчане открыли счет на табло благодаря заброшенной шайбе лучшего бомбардира команды Артема Сурсова.
Во втором периоде «Рулав Одд» взял под свой контроль ход противостояния. В этом отрезки встречи по очереди отличились Александр Александров, Алексей Ефимов, Николай Киселев и тот же Сурсов – 5:0
На 10-й секунде заключительного периода матча Киселев оформил дубль, а до конца 20-минутке харьковчане усилиями Алексея Баскова и Евгения Абаджяна устроили сопернику тотальный разгром.
Таким образом, «Рулав Одд» одержал самую крупную победу в истории клуба, а вратарь хозяев Олега Петров оформил шатаут в матче с белоцерковцами.
УХЛ. Регулярный чемпионат
«Рулав Одд» – «Белый Барс» 8:0 (1:0, 4:0, 3:0)
Шайбы:
1:0 Сурсов (Басков, Бондаренко), 01:46
2:0 Александров (Абаджян, Лапков), 23:50
3:0 Сурсов (Басков, Бондаренко), 25:10
4:0 Ефимов (Секирко, Киселев), 28:02
5:0 Киселев (Ефимов), 36:40
6:0 Киселев (Ефимов, Секирко), 40:10
7:0 Басков (Сурсов), 44:39
8:0 Абаджян, 53:48
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