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«Рулав Одд» разгромил «Белый Барс», одержав самую крупную победу в истории клуба

Вратарь харьковчан Петров оформил шатаут


Хоккей УХЛ
16 ноября 22:34
«Рулав Одд» разгромил «Белый Барс», одержав самую крупную победу в истории клуба
«Рулав Одд» – «Белый Барс» / Фото - УХЛ
В Харькове состоялся матч в рамках 17-го тура УХЛ, в котором встретились местный «Рулав Одд» и «Белый Барс».

На старте дебютной 20-минутке харьковчане открыли счет на табло благодаря заброшенной шайбе лучшего бомбардира команды Артема Сурсова

Во втором периоде «Рулав Одд» взял под свой контроль ход противостояния. В этом отрезки встречи по очереди отличились Александр Александров, Алексей Ефимов, Николай Киселев и тот же Сурсов – 5:0

На 10-й секунде заключительного периода матча Киселев оформил дубль, а до конца 20-минутке харьковчане усилиями Алексея Баскова и Евгения Абаджяна устроили сопернику тотальный разгром. 

Таким образом, «Рулав Одд» одержал самую крупную победу в истории клуба, а вратарь хозяев Олега Петров оформил шатаут в матче с белоцерковцами.
УХЛ. Регулярный чемпионат

«Рулав Одд» – «Белый Барс» 8:0 (1:0, 4:0, 3:0)

Шайбы: 

1:0 Сурсов (Басков, Бондаренко), 01:46

2:0 Александров (Абаджян, Лапков), 23:50

3:0 Сурсов (Басков, Бондаренко), 25:10

4:0 Ефимов (Секирко, Киселев), 28:02

5:0 Киселев (Ефимов), 36:40

6:0 Киселев (Ефимов, Секирко), 40:10

7:0 Басков (Сурсов), 44:39 

8:0 Абаджян, 53:48

Владимир Кириченко
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