«Рулав Одд» разгромил «Белый Барс», одержав самую крупную победу в истории клуба

Вратарь харьковчан Петров оформил шатаут







«Рулав Одд» – «Белый Барс» / Фото - УХЛ

В Харькове состоялся матч в рамках 17-го тура УХЛ, в котором встретились местный «Рулав Одд» и «Белый Барс».На старте дебютной 20-минутке харьковчане открыли счет на табло благодаря заброшенной шайбе лучшего бомбардира командыВо втором периоде «Рулав Одд» взял под свой контроль ход противостояния. В этом отрезки встречи по очереди отличилисьи тот же Сурсов – 5:0На 10-й секунде заключительного периода матча Киселев оформил дубль, а до конца 20-минутке харьковчане усилиямиустроили сопернику тотальный разгром.Таким образом, «Рулав Одд» одержал самую крупную победу в истории клуба, а вратарь хозяевоформил шатаут в матче с белоцерковцами.– «Белый Барс» 8:0 (1:0, 4:0, 3:0)1:0 Сурсов (Басков, Бондаренко), 01:462:0 Александров (Абаджян, Лапков), 23:503:0 Сурсов (Басков, Бондаренко), 25:104:0 Ефимов (Секирко, Киселев), 28:025:0 Киселев (Ефимов), 36:406:0 Киселев (Ефимов, Секирко), 40:107:0 Басков (Сурсов), 44:398:0 Абаджян, 53:48