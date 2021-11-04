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«Рулав Одд» в результативном матче переиграл «Днепр»

Четыре шайбы в матче харьковчане забросили в меньшинстве
Хоккей УХЛ
4 ноября 21:25
«Рулав Одд» в результативном матче переиграл «Днепр»
Фото: УХЛ

В Херсоне состоялся матч 15-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором «Днепр» принимал «Рулав Одд».

Еще в первом периоде харьковчане сделали задел на успех – в воротах Сергея Писаренко отметились Кирилл Бондаренко и Никита Жигалов.

Во втором игровом отрезке Егор Егоров и Артем Сурсов увеличили преимущество «Рулав Одд», однако затем гости нашли путь к воротам Олега Петрова. Дебютный гол в УХЛ в составе «Днепра» забросил Александр Семочкин, после чего еще второй гол «щук» в матче оформил Рамазан Алдамжаров.

После этого в воротах соперника еще по разу «расписались» Кирилл Бондаренко и Артем Сурсов, а Алексей Басков забросил вторую шайбу в сезоне.

Финальный счет – 3:7 – установил Даниил Булах, для которого эта шайба стала первой в сезоне в составе «Днепра».

Следующие матчи чемпионата УХЛ состоятся завтра, 5 ноября. В 18:30 «Донбасс» сыграет с «Соколом» (трансляция – телеканал XSPORT), а в 19:30 «Мариуполь» принимает «Белый Барс» (трансляция – XSPORT.ua).

«Днепр» – «Рулав Одд» 3:7 (0:2; 2:3; 1:2)

Шайбы:

0:1 Бондаренко (Жигалов - меньш.), 08:07.

0:2 Жигалов (Сурсов, Басков), 13:35.

0:3 Егоров (Лесников, Секирко), 25:04.

0:4 Сурсов (Басков, Бондаренко), 25:27.

1:4 Семочкин (Кирющенков), 28:09.

2:4 Алдамжаров (Хамматов, Саврицкий - двойн. больш.), 35:08.

2:5 Бондаренко (Сурсов - меньш.), 39:40.

2:6 Сурсов (Луговой - меньш.), 52:14.

2:7 Басков (Сурсов, Рыбницкий - меньш.), 54:13.

3:7 Булах (Кирющенков, Панков), 58:11. 

«Днепр»: Писаренко (Захарченко - с 25:04); Ратушный (К) - Саврицкий (А), Голубич - Кардашов, Будько - Панков, Кругляков - Филимонов; Алдамжаров - Хамматов (А) - Целогородцев, Тищенко - Семочкин - Кирющенков, Дворник - Булах - Русаков.

«Рулав Одд»: Петров (Шевчук); Лесников - Рыбницкий, Пугачев (А) - Жигалов, Фроленко - Александров, Шамардин - Мельников; Киселев - Секирко (К) - Егоров, Бондаренко - Сурсов (А) - Басков, Луговой - Савенков - Кича, Абаджян - Пойманов - Ефимов.

Рене Тер Велде
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Днепр (хоккей) Рулав Одд

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