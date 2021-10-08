«Рулав Одд» в серии буллитов победил «Днепр», выиграв первый домашний матч в УХЛ

Харьковчанам удалось сравнять счет в третьем периоде

«Рулав Одд» – «Днепр» / фото - УХЛ

«Рулав Одд» выиграл свою первую домашнюю игру в УХЛ. Матч против «Днепра» завершился со счетом 3:2 в серии буллитов.

Первый период «викинги» наседали на ворота «щук», но Сергей Писаренко не давал себя переиграть. Наносили ответные атаки на владения Олега Петрова и херсонцы. В конце первого отрезка «берсерки» удалились, и «Днепр», владея численным преимуществом, открыл счет в матче – шайбу забросил Евгений Ратушный. Под конец первого периода «Рулав Одд» сравнял счет усилиями Дмитрия Пугачева.

Во втором периоде обе команды играли активно, каждому хотелось выйти вперед. «Днепр» забросил в большинстве в середине периода – шайбу забросил Булат Хамматов. Ответные атаки харьковчан до второго перерыва успеха не принесли.

В третьем периоде обе команды хотели достигнуть своей цели – «Рулав Одд» отыграться и выйти вперед, а «Днепр» сохранить свое лидерство. Моменты у ворот друг друга команды создавали регулярно, но забросить следующую шайбу долго не удавалось. «Викинги» сравняли счет под занавес третьего периода – гол забил Евгений Абаджян.

Овертайм прошел без голов, а в серии буллитов решающий бросок исполнил Алексей Басков.

УХЛ. 7-й тур

«Рулав Одд» – «Днепр» 3:2 ПБ (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 3:2)

Шайбы:

0:1 – 14:46 Ратушный (Русаков),

1:1 – 19:03 Пугачев (Егоров, Лесников),

1:2 – 28:17 Хамматов (Ратушный, Кирющенков),

2:2 – 58:58 Абаджян (Луговой, Желудков),

3:2 – Басков решающий буллит

«Рулав Одд»: Петров (Шевчук); Лесников – Пугачев (А), Жигалов – Александров, Желудков – Канаплин, Шамардин – Мельников; Басков – Лапков – Егоров, Бондаренко – Сурсов (А) – Кича, Луговой – Секирко (К) – Сиротенко, Абаджян – Пойманов – Фроленко.

«Днепр»: Писаренко (Захарченко); Ратушный (К) – Саврицкий (А), Панков – Кардашов, Филимонов – Кругляков, Бабчук ; Русаков – Хамматов (А) – Алдамжаров, Кирющенков – Дворник – Целогородцев, Гринкевич – Булах – Кашевко, Дуюн.

Напомним, в другом матче игрового дня «Краматорск» победил «Кременчуг».