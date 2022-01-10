«Рулав Одд» запретил ФХУ использовать свои логотипы и название «берсерки», а также потребовал опровергнуть ложную информацию

Федерация хоккея Украины на своем сайте сообщила о переименовании клуба из Харькова

Фото: УХЛ

Снявшийся с УХЛ «Рулав Одд» с официальными заявлениями обратился к генеральному менеджеру лиги, а также президенту ФХУ Георгию Зубко.

Исполнительный директор коллектива Олег Калимбет сообщил, что после исключения «Донбасса» и «Краматорска», а также ухода из УХЛ «Белого Барса» и «Мариуполя», уровень и маркетинговый потенциал турнира упал.

«Рулав Одд» остерегает от неправомерного использование своих логотипов, а также названия команды и «берсерков», как себя прозвали харьковчане. Калимбет заявил, что никому делегировать свое право на участии в соревнованиях клуб не будет. А от ФХУ было потребовано опровергнуть недостоверную информацию, которая ранее была опубликована на официальном сайте Федерации хоккея Украины:

Напомним, что экс-игрок харьковского клуба продолжит карьеру в «Альтаире».