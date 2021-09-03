Известен состав «Донбасса» на дебютный матч в Лиге чемпионов
«Рунгстед» опробовал лед столичного Дворца спорта
Сегодня датчане стартуют в Лиге чемпионов
3 сентября 16:52
фото - ХК "Донбасс"
3 сентября «Донбасс» начнет свой путь в Лиге чемпионов матчем против «Рунгстеда».
Встреча состоится на арене столичного Дворца спорта. Подопечные Эрика Хьялмарссона опробовали лед и провели предигровую тренировку.
Прямую трансляцию смотрите на телеканале XSPORT и портале XSPORT.ua. В 19:05 стартует студия, посвященная встрече.
Историческое 3 сентября. Превью дебютного матча «Донбасса» в Лиге чемпионов.
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