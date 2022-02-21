С Олимпиады сразу на хоккей! Фигуристка Шаботова сделала вбрасывание на матче СК «Сокол» – «Краматорск»

Участница Олимпиады в Пекине также выступила для болельщиков с завораживающим номером

Фото: hsl.com.ua

Сегодня, 21 февраля, в Броварах СК «Сокол» в очередном домашнем поединке принимал «Краматорск» в битве за второе место в турнирной таблице.

Старт матчу дала участница Олимпийских Игр в Пекине, двукратная чемпионка Украины по фигурному катанию Анастасия Шаботова, которая также порадовала болельщиков завораживающим и драйвовым выступлением.

«Краматорск» одержал уверенную победу над СК «Сокол».