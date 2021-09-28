Садовиков: «После первой голевой передачи с «Белым Барсом» было ощущение, что вот-вот будет момент и нужно его использовать»

Молодой хоккеист мечтает побеждать в УХЛ и надеется съездить на Олимпийские игры





Интервью

Станислав Садовиков / Фото: ХК Донбасс

18-летний форвард «Донбасса» Станислав Садовиков рассказал о своей первой шайбе в УХЛ, тренировках с отцом и о переходе в донецкий клуб.



– Первый выход на лед был в 4 года на мой день рождения. Меня отец привез с мамой и друзьями на ледовую арену, чтобы просто покататься, посмотреть понравится ли мне, узнать мои впечатления, узнать зайдет ли мне. Мой отец – бывший хоккеист и его мечта заключается в том, чтобы я также стал хоккеистом, так как у него не получилось.

– Помнишь как первый раз вышел на лед?

– Первый раз помню не сильно, но следующие разы со мной занимался инструктор. Я не катался, а бегал, и меня инструктор напугал, сказав что под льдом змей, и если я его разбужу, то он меня съест. Затем было время, что я не хотел ехать на лед и говорил маме, что там меня змей съест.

– А что запомнилось из детского хоккея?

– Было много всего интересного, но каких-то особенных воспоминаний нет.

– Родителя поддерживали в выборе?

– Естественно, до 11 лет отец меня полностью обучал, подсказывал, где-то ругал, где-то направлял, но потом, когда я уже перешел порог, он сказал что со мной тренер и я тебе больше ничего говорить не буду, поскольку все что я мог тебе дать я дал.

– Как тебе поступило предложение от «Донбасса»?

– Мечтал об этом, поскольку с 6 до 11 лет я был в «Донбассе», тренировался, играл, был на «Газпром-нефти», КХЛ, Континентальном кубке, когда выиграли, и у меня была мечта продолжать играть в «Донбассе». Сейчас я сюда попал и рад, что здесь.

– Помнишь свои эмоции, когда тебе предложили контракт?

– Эмоции переполняли меня честно говоря. Было очень неожиданно и контракт подписал без раздумий.

– Как ты индивидуально готовился к этому сезону УХЛ?

– Я тренировался первую половину июля с футбольным тренером «Колоса» по физподготовке. Затем были сборы с «Молодой гвардией». В сборной сборы были, а затем еще сборы «Донбасса». Так я подошел к сезону. Была насыщенная предсезонка и я этому рад.

– За счет чего ты начал набирать очки в УХЛ?

– Во-первых, благодаря опытным партнерам, которые уже больше 20 лет в хоккее. И за счет их опыта, подсказок я подошел к успеху.

– Расскажи о первой шайбе в УХЛ и как праздновал в раздевалке?

– Я видел ситуацию так, как будто все защитники и нападающие решили дать мне возможность просто выехать на убойную позицию и бросить. Я использовал момент на максимум, чему я рад. В раздевалке все поздравляли, близкие поздравляли. Шайбу я сохранил, а Виктор Захаров мне ее подписал. Я поставлю ее на полочку.

– Ты ожидал, что именно в этой игре забьешь?

– После первой голевой передачи с «Белым Барсом» было ощущение, что вот-вот будет момент и нужно его использовать.

– Какие цели ставишь себе на сезон?

– Думаю, что, как и все игроки ставлю максимальные цели – сыграть как можно больше матчей, набрать побольше очков, допустить меньше ошибок. Но не ошибаются лишь роботы и те кто не играет. Также есть чемпионат мира U20 зимой и хочу выиграть УХЛ.

– Есть ли предпочтение с кем играть?

– Если честно, в нашей команде все опытные и со всеми интересно.

– Каких высот хочешь достичь в хоккее?

– Хочу с «Донбассом», пока контракт, каждый год выигрывать чемпионство, сейчас есть Лига чемпионов, где тоже хочется поучаствовать и как можно выше взобраться. А вообще, среди высот кубки КХЛ и НХЛ, и мне очень интересна Олимпиада, куда бы хотелось попасть.

Напомним, заброшенная шайба Садовикова помогла «Донбассу» уверенно обыграть «Днепр».

Интервью записано пресс-службой ХК Донбасс