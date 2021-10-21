«Салават Юлаев» обыграл ЦСКА, СКА разбил «Куньлунь»
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» – «Адмирал» 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Шайбы:
0:1 Мозик (Шулак, Грачёв) 14:31 ГБ
0:2 Шулак (Мозик, Ушенин Вячеслав) 39:11
1:2 Ленц (Йордан, Любимов) 43:37
Вратари: Аликин – Серебряков
СКА – «Куньлунь» 7:0 (4:0, 0:0, 3:0)
Шайбы:
1:0 Пыленков (Кузьменко, Паутов), 03:42
2:0 Вей (Хуснутдинов, Гусев), 06:05, ГБ
3:0 Гусев (Морозов), 11:49
4:0 Вей (Моисеев, Робинсон), 14:32
5:0 Морозов (Гусев), 40:58
6:0 Кемппайнен (Гусев, Робинсон), 44:43, ГБ
7:0 Кемппайнен (Вей, Хуснутдинов), 59:28, ГБ
Вратари: Юханссон – Смит
«Витязь» – «Спартак» 2:5 (0:0, 1:3, 1:2)
Шайбы:
0:1 Хеед (Хохлачёв, Лехтеря), 30:28
0:2 Петтерссон (Лехтеря, Хеед), 32:25, ГБ
0:3 Локтионов (Хохлачёв, Брынцев), 33:09
1:3 Зинченко (Зубов), 36:48
2:3 Оямяки (Аалтонен, Кемиляйнен), 40:27, ГБ
2:4 Виртанен, 56:08
2:5 Широков (Локтионов, Ержабек), 59:37, ГБ, ПВ
Вратари: Кульбаков – Красиков
ЦСКА – «Салават Юлаев» 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Шайбы:
1:0 Сергеев (Каменев, Нестеров), 06:51, ГБ
1:1 Кадейкин (Шмелёв, Мухамадуллин), 18:40, ГБ
1:2 Гранлунд (Хартикайнен, Маннинен), 26:05, ГБ
2:2 Слепышев (Окулов, Нестеров), 41:02, ГБ
2:3 Маннинен (Хартикайнен, Панин), 48:14
Вратари: Федотов – Шарыченков
«Нефтехимик» – «Динамо» Москва 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Шайбы:
0:1 Петунин (О Делл, Клинкхаммер), 13:40
0:2 Бойков, 25:50
0:3 Ефремов (Сергеев), 49:36
Вратари: Судницин – Бочаров
«Йокерит» – «Металлург» Мг 4:5 ОТ (1:0, 2:3, 1:1, 0:1)
Шайбы:
1:0 Фриман (Кивистё, Бьёрнинен), 18:24
2:0 Хольм, 26:52, ГБ
3:0 Линдбом (Пакаринен, Норман), 35:30
3:1 Земченок (Коробкин), 39:31
3:2 Карпов (Хульстрем, Олкинуора), 40:44, ГБ
3:3 Майе (Карпов, Голдобин), 42:13, ГБ
3:4 Лайпсик, 46:44
4:4 Турунен (Хянникяйнен, Кивистё), 49:22
4:5 Хульстрем (Голдобин), 61:21
Вратари: Линдбек – Олкинуора
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