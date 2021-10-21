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«Салават Юлаев» обыграл ЦСКА, СКА разбил «Куньлунь»

«Магнитка» в овертайме одолела «Йокерит»

Хоккей КХЛ
22:35
«Салават Юлаев» обыграл ЦСКА, СКА разбил «Куньлунь»
Фото: КХЛ

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Амур» – «Адмирал» 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Шайбы:

0:1 Мозик (Шулак, Грачёв) 14:31 ГБ

0:2 Шулак (Мозик, Ушенин Вячеслав) 39:11

1:2 Ленц (Йордан, Любимов) 43:37

Вратари: Аликин – Серебряков


СКА – «Куньлунь» 7:0 (4:0, 0:0, 3:0)

Шайбы:

1:0 Пыленков (Кузьменко, Паутов), 03:42

2:0 Вей (Хуснутдинов, Гусев), 06:05, ГБ

3:0 Гусев (Морозов), 11:49

4:0 Вей (Моисеев, Робинсон), 14:32

5:0 Морозов (Гусев), 40:58

6:0 Кемппайнен (Гусев, Робинсон), 44:43, ГБ

7:0 Кемппайнен (Вей, Хуснутдинов), 59:28, ГБ

Вратари: Юханссон – Смит

 

«Витязь» – «Спартак» 2:5 (0:0, 1:3, 1:2)

Шайбы:

0:1 Хеед (Хохлачёв, Лехтеря), 30:28

0:2 Петтерссон (Лехтеря, Хеед), 32:25, ГБ

0:3 Локтионов (Хохлачёв, Брынцев), 33:09

1:3 Зинченко (Зубов), 36:48

2:3 Оямяки (Аалтонен, Кемиляйнен), 40:27, ГБ

2:4 Виртанен, 56:08

2:5 Широков (Локтионов, Ержабек), 59:37, ГБ, ПВ

Вратари: Кульбаков – Красиков

 

ЦСКА – «Салават Юлаев» 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Шайбы:

1:0 Сергеев (Каменев, Нестеров), 06:51, ГБ

1:1 Кадейкин (Шмелёв, Мухамадуллин), 18:40, ГБ

1:2 Гранлунд (Хартикайнен, Маннинен), 26:05, ГБ

2:2 Слепышев (Окулов, Нестеров), 41:02, ГБ

2:3 Маннинен (Хартикайнен, Панин), 48:14

Вратари: Федотов – Шарыченков

 

«Нефтехимик» – «Динамо» Москва 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Шайбы:

0:1 Петунин (О Делл, Клинкхаммер), 13:40

0:2 Бойков, 25:50

0:3 Ефремов (Сергеев), 49:36

Вратари: Судницин – Бочаров

 

«Йокерит» – «Металлург» Мг 4:5 ОТ (1:0, 2:3, 1:1, 0:1)

Шайбы:

1:0 Фриман (Кивистё, Бьёрнинен), 18:24

2:0 Хольм, 26:52, ГБ

3:0 Линдбом (Пакаринен, Норман), 35:30

3:1 Земченок (Коробкин), 39:31

3:2 Карпов (Хульстрем, Олкинуора), 40:44, ГБ

3:3 Майе (Карпов, Голдобин), 42:13, ГБ

3:4 Лайпсик, 46:44

4:4 Турунен (Хянникяйнен, Кивистё), 49:22

4:5 Хульстрем (Голдобин), 61:21

Вратари: Линдбек – Олкинуора

Карен Агабекян
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Теги

Металлург Мг Йокерит Динамо Мск Нефтехимик Салават Юлаев ЦСКА Спартак Москва Витязь Куньлунь Ред Стар СКА (хоккей) Адмирал Амур

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