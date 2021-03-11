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«Салават Юлаев» одержал победу над «Трактором»
Команда из Уфы вышла во 2-й раунд плей-офф
«Салават Юлаев» одержал победу над «Трактором» / фото - twitter.com
КХЛ. Плей-офф
«Салават Юлаев» – «Трактор» 3:2 (1:0, 1:1, 2:1) Счет в серии 4:1
Шайбы забросии:
1:0 Хартикайнен (Ларсен, Кадейкин), 10:00, ГБ
2:0 Маннинен (Гранлунд, Кадейкин), 25:34, ГБ
2:1 Полыгалов (Пилут, Кравцов), 32:29
2:2 Авцин (Бодров, Калинин), 50:30, ГБ
3:2 Маннинен, 59:41, ШБ
Вратари: Метсола – Федотов
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