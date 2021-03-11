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16:00 Металлург Мг - Барыс Окончен 5:1 Окончен
18:30 Динамо Мск - Северсталь Окончен 4:3 Окончен
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02:00 Баффало Сэйбрс - Питтсбург Пингвинс Запланирован -:- Запланирован
02:30 Детройт Ред Уингс - Тампа-Бэй Лайтнинг Запланирован -:- Запланирован
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02:00 Каролина Харрикейнс - Нэшвилл Предаторс Запланирован -:- Запланирован
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Флорида Пантерс Запланирован -:- Запланирован
02:00 Нью-Йорк Айлендерс - Нью-Джерси Дэвилз Запланирован -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Флайерс - Вашингтон Кэпиталз Запланирован -:- Запланирован
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Виннипег Джетс Запланирован -:- Запланирован
02:00 Бостон Брюинс - Нью-Йорк Рейнджерс Запланирован -:- Запланирован
02:00 Баффало Сэйбрс - Питтсбург Пингвинс Запланирован -:- Запланирован
02:30 Детройт Ред Уингс - Тампа-Бэй Лайтнинг Запланирован -:- Запланирован
03:30 Даллас Старз - Чикаго Блэкхокс Запланирован -:- Запланирован
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«Салават Юлаев» одержал победу над «Трактором»

Команда из Уфы вышла во 2-й раунд плей-офф

Хоккей КХЛ
11 марта 2021г. 18:50
«Салават Юлаев» одержал победу над «Трактором»
«Салават Юлаев» одержал победу над «Трактором» / фото - twitter.com

КХЛ. Плей-офф

«Салават Юлаев» – «Трактор» 3:2 (1:0, 1:1, 2:1) Счет в серии 4:1

Шайбы забросии:

1:0 Хартикайнен (Ларсен, Кадейкин), 10:00, ГБ

2:0 Маннинен (Гранлунд, Кадейкин), 25:34, ГБ

2:1 Полыгалов (Пилут, Кравцов), 32:29

2:2 Авцин (Бодров, Калинин), 50:30, ГБ

3:2 Маннинен, 59:41, ШБ

Вратари: Метсола – Федотов

Рене Тер Велде

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Салават Юлаев Трактор

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