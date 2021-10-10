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«Салават Юлаев» разгромно проиграл СКА, «Ак Барс» справился с «Барысом»

Результаты и видеообзоры матчей игрового дня
Хоккей КХЛ
10 октября 18:57
«Салават Юлаев» разгромно проиграл СКА, «Ак Барс» справился с «Барысом»
Ак Барс - Барыс / фото - КХЛ

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» – СКА 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)

0:1 Цицюра (Моисеев, Кетов), 02:37,

0:2 Кузьменко (Марченко, Ожиганов), 19:39, ГБ,

0:3 Цицюра, 28:41,

0:4 Вей (Робинсон, Юханссон), 47:33,

0:5 Кемппайнен (Бурдасов, Ожиганов), 56:10,

Вратари: Шарыченков – Юханссон.

«Барыс» – «Ак Барс» 3:6 (1:2, 1:4, 1:0)

0:1 Хенкель (Зарипов, Бурмистров), 04:09 ГБ,

0:2 Кагарлицкий (Галимов), 05:35,

1:2 Берглунд (Мартинссон, Куник), 06:44 ГБ,

1:3 Коваленко (Уил), 23:41,

1:4 Панюков (Галимов, Коваленко), 27:30 ГБ,

2:4 Орехов (Шестаков), 30:57,

2:5 Зарипов (Кэмпфер, Сафонов), 31:30,

2:6 Кагарлицкий (Галимов, Кэмпфер), 38:18 ГБ,

3:6 Шалапов (Волк, Михайлис), 40:44,

Вратари: Ортио (Бояркин) – Билялов.

Результаты матчей предыдущего игрового дня.

Михаил Рыбак
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Теги

Салават Юлаев СКА (хоккей) Ак Барс Барыс

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