«Салават Юлаев» разгромно проиграл СКА, «Ак Барс» справился с «Барысом»
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» – СКА 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)
0:1 Цицюра (Моисеев, Кетов), 02:37,
0:2 Кузьменко (Марченко, Ожиганов), 19:39, ГБ,
0:3 Цицюра, 28:41,
0:4 Вей (Робинсон, Юханссон), 47:33,
0:5 Кемппайнен (Бурдасов, Ожиганов), 56:10,
Вратари: Шарыченков – Юханссон.
«Барыс» – «Ак Барс» 3:6 (1:2, 1:4, 1:0)
0:1 Хенкель (Зарипов, Бурмистров), 04:09 ГБ,
0:2 Кагарлицкий (Галимов), 05:35,
1:2 Берглунд (Мартинссон, Куник), 06:44 ГБ,
1:3 Коваленко (Уил), 23:41,
1:4 Панюков (Галимов, Коваленко), 27:30 ГБ,
2:4 Орехов (Шестаков), 30:57,
2:5 Зарипов (Кэмпфер, Сафонов), 31:30,
2:6 Кагарлицкий (Галимов, Кэмпфер), 38:18 ГБ,
3:6 Шалапов (Волк, Михайлис), 40:44,
Вратари: Ортио (Бояркин) – Билялов.
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